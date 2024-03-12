Дума одобрила механизм освобождения от наказания для контрактников

Депутаты одобрили в первом чтении механизм освобождения от уголовной ответственности для заключивших контракт на службу в ВС России. Такую возможность, в частности, предлагают распространить на находящихся под следствием или судом

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Госдума в первом чтении одобрила законопроекты, предлагающие механизм освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта на службу в Вооруженных силах России в период специальной военной операции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативы подразумевают внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В 2023 году был принят закон № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии и получить соответствующие гарантии. Как уточнил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, этот документ носит временный характер. «Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — сказал он.

В частности, новые законопроекты предлагают ввести возможность заключения контракта на военную службу для находящихся под следствием или судом, а также тех, в отношении кого уже вынесен приговор. В случае совершения нового преступления таких лиц ожидает наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Согласно законопроектам, механизм освобождения от уголовной ответственности предлагается распространить на подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключениями станут преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних и связанные с терроризмом.

«Хочу отметить, что тем, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж, и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе», — заявил Крашенинников.

При заключении контракта с ВС России командование воинских частей будет осуществлять контроль за поведением тех, кто ранее находился под следствием или в тюрьме. В случае получения госнаграды или увольнения такого контрактника по ряду оснований будет рассматриваться вопрос о дальнейшем его освобождении от уголовной ответственности и погашении судимости.