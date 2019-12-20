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Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке. Что важно знать
В четверг у комплекса зданий ФСБ на Большой Лубянке произошла стрельба. Пострадали по официальным данным пять человек, погиб — один, неизвестный нападавший также был застрелен. РБК разбирался в противоречивых деталях инцидента
Фото: Артем Процюк / ТАСС

Стрельба во время концерта

Первые сообщения о стрельбе в здании ФСБ на Лубянке появились около 18:15, о ней сообщили издания Baza, Mash и Telegram-канал 112. Информацию о том, что стрельбу открыл неизвестный из автомата Калашникова в районе Лубянки, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.

Из сообщений Telegram-каналов следовало, что неизвестный начал стрельбу из автомата или карабина «Сайга» в приемной спецслужбы, затем забаррикадировался в здании; в центральном аппарате ФСБ ввели планы «Крепость» (мобилизация с целью не допустить захвата объектов ведомства) и «Сирена» (мобилизация в случае необходимости задержать опасного вооруженного преступника). Район перестрелки быстро оцепили, мобильная связь глушилась.

Вскоре появились сообщения без ссылок на источники, что нападавших было трое, из них один был практически сразу ликвидирован, двое продолжали отстреливаться. Данные о троих злоумышленниках спецслужба впоследствии официально опровергла.

Центр общественных связей ФСБ официально сообщил о случившемся спустя без малого час — в 19:09, речь шла о единственном нападавшем, который уже был убит.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сообщения об инциденте на лентах информагентств перемежались цитатами из выступления Владимира Путина, который произносил приветственную речь на концерте ко Дню работника органов безопасности России. День чекиста отмечается в пятницу, 20 декабря.

«Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России», — сказал президент на концерте в Кремле, где также присутствовали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев. «По целому ряду направлений нельзя снижать накала вашей работы; нужно, наоборот, усиливать, и прежде всего это опять же относится к антитеррору. Терроризм — коварный и опасный враг, и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно», — говорил Путин.

Президенту доложили о случившемся. Но концерт не был прерван после информации о стрельбе на Лубянке, сообщил источник РБК, близкий к спецслужбе.

Как развивались события

По данным источника РБК в ГУ МВД по Москве, стрельба началась на парковке на площади Воровского, нападавший использовал автомат Калашникова. Источник, близкий к ФСБ, утверждал, что стрельба началась в здании напротив — в приемной спецслужбы, в одном из подъездов, выходящих на Большую Лубянку, затем злоумышленник вышел на улицу. Официально ЦОС ФСБ впоследствии заявил, что нападавший не проникал в здание.

При стрельбе в центре Москвы пострадали четверо сотрудников спецслужб
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На видео, попавших в распоряжение РБК, Baza и Mash видно, что события разворачивались в основном в Фуркасовском переулке: злоумышленник скрывался за колоннами с торца здания на Большой Лубянке, 12/1, обстреливал оттуда окна заднего фасада исторического здания органов госбезопасности, попал в одного из убегавших людей, затем там же, за колоннами, был застрелен. От первого выстрела до убийства нападавшего прошло, судя по всему, до 40 минут.

Очевидцы событий, которые скрывались в окрестных зданиях, утверждали, что слышали выстрелы и даже взрывы уже после официального сообщения о «нейтрализации» злоумышленника. Скорее всего, речь шла о контролируемых взрывах, которые использовали саперы, чтобы выявить возможные взрывные устройства в здании.

После расстрела нападавшего сотрудники ФСБ обнаружили его рюкзак, в котором, по данным «Коммерсанта», могло находиться взрывное устройство. Для его обезвреживания использовали робота-сапера, который разрушил СВУ выстрелом из гидропушки, сообщало издание.

Следственный комитет в дальнейшем сообщил о гибели одного сотрудника спецслужбы, его имя не называлось. Минздрав официально сообщил о пяти пострадавших при инциденте, из них один, по данным СКР — гражданское лицо. СМИ называли имена как минимум троих пострадавших — это случайный прохожий Павел Анисимов, получивший ранение в ногу, а также Илья Фисенко и Константин Однолепков, получившие более тяжелые ранения.

На видео, попавших к журналистам, запечатлены моменты выстрела как минимум в двоих человек. В одном случае это лежащий на земле мужчина в жилете сотрудника ДПС (по данным «Коммерсанта», это был сотрудник спецкомендатуры ФСБ), в другом мужчина в черном (вероятно, в обмундировании сотрудника спецназа), который падает на землю на бегу, получая ранение в заднюю часть тела.

Как квалифицировали инцидент

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Сообщения ряда СМИ, что деяние может быть переквалифицировано на теракт (ст. 205 УК), не подтвердились.

Последний раз инцидент, официально признанный терактом, произошел в столичном регионе в 2011 году — это был взрыв в аэропорту Домодедово, унесший жизни 37 человек. При этом как теракт был квалифицирован взрыв, который устроил 17-летний Михаил Г. на проходной управления ФСБ Архангельской области в октябре 2018 года. Тогда погиб только сам подросток.

«Дело может быть переквалифицировано в любой момент; сейчас нужно разобраться, что это была за акция. Вокруг этого происшествия уже слишком много сомнительной информации — так происходит всегда, когда события развиваются быстро — но сейчас уже более-менее понятны обстоятельства. Теперь вопросы к следствию, которое должно будет установить личность нападавшего, его цели», — заявил РБК генерал-майор ФСБ в отставке, бывший начальник центра общественных связей спецслужбы Александр Михайлов.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков
Теги: ФСБ, перестрелка
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