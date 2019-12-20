Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке. Что важно знать

В четверг у комплекса зданий ФСБ на Большой Лубянке произошла стрельба. Пострадали по официальным данным пять человек, погиб — один, неизвестный нападавший также был застрелен. РБК разбирался в противоречивых деталях инцидента

Фото: Артем Процюк / ТАСС

Стрельба во время концерта

Первые сообщения о стрельбе в здании ФСБ на Лубянке появились около 18:15, о ней сообщили издания Baza, Mash и Telegram-канал 112. Информацию о том, что стрельбу открыл неизвестный из автомата Калашникова в районе Лубянки, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.

Из сообщений Telegram-каналов следовало, что неизвестный начал стрельбу из автомата или карабина «Сайга» в приемной спецслужбы, затем забаррикадировался в здании; в центральном аппарате ФСБ ввели планы «Крепость» (мобилизация с целью не допустить захвата объектов ведомства) и «Сирена» (мобилизация в случае необходимости задержать опасного вооруженного преступника). Район перестрелки быстро оцепили, мобильная связь глушилась.

Вскоре появились сообщения без ссылок на источники, что нападавших было трое, из них один был практически сразу ликвидирован, двое продолжали отстреливаться. Данные о троих злоумышленниках спецслужба впоследствии официально опровергла.

Центр общественных связей ФСБ официально сообщил о случившемся спустя без малого час — в 19:09, речь шла о единственном нападавшем, который уже был убит.