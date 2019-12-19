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В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России
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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
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ФСБ сообщила о ликвидации трех нападавших на Лубянке
Общество, 20:09
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Как сервировать новогодний стол и причем здесь знаки зодиака
РБК и BoscoCasa, 20:03
Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали
Общество, 19:55
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Общество, 19:47
СК завел уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ в Москве
Общество, 19:47
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Общество, 19:45
Появилось видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки у ФСБ в Москве
Общество, 19:39
Яровинского назначили спортивным директором «Рубина»
Спорт, 19:38
Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция
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Как машинное обучение увеличило продажи авиабилетов на 17%
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В центре Москвы возобновилась стрельба
Общество, 19:28
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Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Вечером 19 декабря неизвестный
открыл
стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. По предварительным данным, есть погибшие.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: oleg1a13 / Twitter
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Федор Нестеров
Теги:
мультимедиа
, ФСБ
, стрельба
Футурология:
Сколько вариантов будущего нас ждет и как оно изменит людей
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