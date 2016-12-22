СК признал терактом взрыв в управлении ФСБ в Архангельске

Бомбу, в результате взрыва которой пострадали три сотрудника ФСБ, в здание управления ведомства в Архангельске принес 17-летний. Следствие считает произошедшее терактом

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Согласно предварительным данным взрывное устройство в здание управления ФСБ Архангельска пронес несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).

«По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Фото: СК РФ

В ведомстве добавили, что личность несовершеннолетнего установлена, и опубликовали его фотографию в Twitter, сейчас правоохранители опрашивают свидетелей. Имени подростка в СК не назвали.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Расследованием будет заниматься центральный аппарат СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотивы подозреваемого, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, правоохранительные органы должны установить и изучить круг общения подозреваемого, взаимоотношения и обстановку в его семье.​

Видео: РБК

Взрыв в архангельском УФСБ произошел утром в среду, 31 октября. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в здание ведомства вошел мужчина и достал из сумки некий предмет, взорвавшийся у него в руках. В результате пострадали три сотрудника ФСБ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что о взрыве уже сообщили Владимиру Путину.