В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

На Лубянке неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Есть информация о погибших и пострадавших

В Москве произошла стрельба в районе улицы Кузнецкий мост, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы. По словам одного из собеседников, при стрельбе есть погибший, другой утверждает, что человека ранили. Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО.

По данным Mash, в городе введен план «Сирена».

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал 112 также утверждает, что стрельба началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Близлежащие улицы перекрыты. По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь.

Информацию о стрельбе подтверждает Telegram-канал «Подъем». «Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — цитирует канал слова очевидца.