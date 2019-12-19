При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

Всего в числе пострадавших, по данным Минздрава, пять человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам. Имя погибшего не называется.

Собеседник уточнил, что силовиками был ликвидирован нападавший. В целом медицинская помощь после стрельбы оказывается пяти пострадавшим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав. Источник РБК уточнил, что четверо из пострадавших — сотрудники спецслужб.

В Минздраве «Интерфаксу» ранее сообщили о том, что в результате стрельбы серьезные ранения получили двое сотрудников ФСБ.

В ФСБ опровергли информацию о том, что нападавших было трое. В спецслужбе утверждают, что преступник действовал в одиночку и внутрь штаб-квартиры ведомства не прорвался. До этого СМИ сообщали, что нападение на Лубянке совершили три человека, эту информацию со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ подтверждало агентство «Москва», однако позднее это сообщение агентство аннулировало.

