Появилось видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки у ФСБ в Москве

Появилось видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки у ФСБ в Москве

На кадрах видно, как мужчина с оружием прячется за колоннами здания. Слышны выстрелы

Видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки передал РБК источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как предполагаемый стрелок прячется за колонной. В определенный момент можно увидеть, как мужчина с оружием переходит от одной колонны к другой.

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве вечером 19 декабря около 18:20. На кадрах с места происшествия, которые публиковали в соцсетях очевидцы происшествия, видны убегающие люди и слышны выстрелы.