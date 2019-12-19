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При стрельбе в центре Москвы пострадали четверо сотрудников спецслужб
Во время стрельбы около здания ФСБ в Москве пострадали пять человек, четыре из них были сотрудниками спецслужб, сообщал источник РБК. СК подтвердил информацию, указав, что пятый был гражданским лицом
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Среди пострадавших при стрельбе у здания ФСБ в Москве было четыре сотрудника спецслужб, сообщал РБК источник, близкий к правоохранительным органам. Следственный комитет подтвердил эту информацию, добавив, что пятый раненный был гражданским лицом.

«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести», — сообщает СК. Имя погибшего не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, для дальнейшего расследования его передали в центральный аппарат ведомства.

Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное
Общество

Неизвестный открыл огонь вечером 19 декабря. Как сообщали источники РБК, в ГУ МВД Москвы, он стрелял из автомата Калашникова. Агентство «Москва» утверждало, что стрелков было трое, позже спецслужба опровергла эту информацию, отметив, что нападавший был один.

Нападавший открыл стрельбу у здания ФСБ. Источник в правоохранительных органах передал РБК видео с предполагаемым зачинщиком. Силовикам удалось ликвидировать его. Как сообщал источник РБК, в этой операции участвовали бойцы подразделения «Альфа».

Президент Владимир Путин в момент стрельбы находился на концерте в честь Дня работника органов безопасности России, о случившемся ему доложили.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: стрельба, Следственный Комитет РФ, ФСБ России
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Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
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СК завел уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ в Москве
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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
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