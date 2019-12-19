При стрельбе в центре Москвы пострадали четверо сотрудников спецслужб

Во время стрельбы около здания ФСБ в Москве пострадали пять человек, четыре из них были сотрудниками спецслужб, сообщал источник РБК. СК подтвердил информацию, указав, что пятый был гражданским лицом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Среди пострадавших при стрельбе у здания ФСБ в Москве было четыре сотрудника спецслужб, сообщал РБК источник, близкий к правоохранительным органам. Следственный комитет подтвердил эту информацию, добавив, что пятый раненный был гражданским лицом.

«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести», — сообщает СК. Имя погибшего не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, для дальнейшего расследования его передали в центральный аппарат ведомства.

Неизвестный открыл огонь вечером 19 декабря. Как сообщали источники РБК, в ГУ МВД Москвы, он стрелял из автомата Калашникова. Агентство «Москва» утверждало, что стрелков было трое, позже спецслужба опровергла эту информацию, отметив, что нападавший был один.