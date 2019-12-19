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Очевидцы рассказали о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Движение в районе Лубянки перекрыто, к зданию ФСБ стягиваются силовики. Очевидцы произошедшего сообщают о продолжающихся очередях и погибших
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

«Выхожу с работы, иду в сторону метро Лубянка, вижу человека в черном с автоматом. Вдруг он начинает стрелять, убивает ДПС-ника и идет. Дальше перестрелка. Я не слышал, чтобы он что-то кричал. Просто переходил дорогу по пешеходному переходу с автоматом и начал стрелять.На протяжении полутора часов здесь стою, стрельба прекратилась в 18:35», — сообщил РБК очевидец Артем.

Люди, оказавшиеся в момент стрельбы на Лубянке, начали прятаться на станциях метро, полицейские выводят их из района, где продолжается стрельба.

«Нас двое было, мы бежали от выстрелов, услышали их, как только вышли из метро «Лубянка» и прошли немного, потом уже люди бежали с полицией. Я сейчас уже ушел, сотрудники согнали всех в метро. Трое человек стреляло, вроде бы двух убили. Один, кажется, до сих пор отстреливается», — сообщил РБК очевидец Андрей Нечаев.

«Я вышла из Центрального детского магазина на Лубянке, села на автобусную остановку напротив Лубянской площади. Послышалась как будто бы автоматная очередь, выстрелы. Сначала казалось, что это просто фейерверк. Спустя минуты полторы послышалась вторая автоматная очередь, люди побежали в разные стороны. В этот момент подъехал автобус, и я в него села», — рассказала РБК очевидица Софья.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Сейчас вокруг Лубянки все перекрыто, видим много сотрудников, но выстрелов уже не слышно, все довольно спокойно. Перекрыли или нет вход в метро, сказать не могу. К нам в бар сейчас заходят люди, но паники никакой нет, скорее зеваки», — заявил РБК сотрудник бара JawsSpot Даниил Покровский.

«Около 18:10 мы вдруг услышали громкие выстрелы — это была автоматная очередь, как в кино. Мы все попрятались. Я потом подошел к окну. Очень много полиции. Сотрудники прячутся за машинами. Кто-то продолжает стрелять. Каждые несколько минут очереди продолжаются. Мы, конечно, никуда не будем выходить...» — сообщил еще один очевидец «Комсомольской правде». Корреспондент «Коммерсанта» рассказал, что во время стрельбы сотрудники полиции оттесняли прохожих, крича им: «Уважаемые граждане, покиньте территорию. Домой! Домой!»

https://www.instagram.com/p/B6QipKmJYyW/

«Новая газета» в своем Telegram-канале приводит еще несколько сообщений от людей, ставших свидетелями стрельбы. «Ехала на автобусе, по ощущениям, стрельба была в 10 м от нас. Слышали только автоматную очередь. Полицейский остановил автобус и призвал всех выходить», — рассказала очевидица. «Неожиданно началась потасовка. С улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. Мы видели перестрелку с участием людей в форме на улице», — говорит еще один свидетель.

Очевидцем произошедшего стал блогер Илья Варламов. В своем Telegram-канале он рассказал, что люди с «бронещитами» и оборудованием отходят по улице Большая Лубянка в сторону одного из зданий, после чего зашли внутрь.

По словам очевидцев, около 19:00 стрельба прекратилась, однако позднее вновь возобновилась. Центр общественных связей ФСБ, как передает «РИА Новости», сообщил о нейтрализации нападавшего.

Авторы: Роман Кирьянов, Любовь Порываева, Георгий Тадтаев
Теги: стрельба, Лубянка, ФСБ
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