Очевидцы рассказали о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Движение в районе Лубянки перекрыто, к зданию ФСБ стягиваются силовики. Очевидцы произошедшего сообщают о продолжающихся очередях и погибших

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

«Выхожу с работы, иду в сторону метро Лубянка, вижу человека в черном с автоматом. Вдруг он начинает стрелять, убивает ДПС-ника и идет. Дальше перестрелка. Я не слышал, чтобы он что-то кричал. Просто переходил дорогу по пешеходному переходу с автоматом и начал стрелять.На протяжении полутора часов здесь стою, стрельба прекратилась в 18:35», — сообщил РБК очевидец Артем.

Люди, оказавшиеся в момент стрельбы на Лубянке, начали прятаться на станциях метро, полицейские выводят их из района, где продолжается стрельба.

«Нас двое было, мы бежали от выстрелов, услышали их, как только вышли из метро «Лубянка» и прошли немного, потом уже люди бежали с полицией. Я сейчас уже ушел, сотрудники согнали всех в метро. Трое человек стреляло, вроде бы двух убили. Один, кажется, до сих пор отстреливается», — сообщил РБК очевидец Андрей Нечаев.

«Я вышла из Центрального детского магазина на Лубянке, села на автобусную остановку напротив Лубянской площади. Послышалась как будто бы автоматная очередь, выстрелы. Сначала казалось, что это просто фейерверк. Спустя минуты полторы послышалась вторая автоматная очередь, люди побежали в разные стороны. В этот момент подъехал автобус, и я в него села», — рассказала РБК очевидица Софья.