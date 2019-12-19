ФСБ сообщила о нейтрализации стрелявшего у здания ФСБ

Открывший стрельбу у здания ФСБ в Москве нейтрализован, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.
«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении спецслужбы.
Источник РБК, близкий к ФСБ, утверждает, что в операции участвовала группа «Альфа».
Точных данных о количестве пострадавших ФСБ не приводит. О мотивах, побудивших стрелка открыть огонь, также не сообщается.
Сообщения о стрельбе у здания ФСБ в Москве стали поступать около 18:20 мск. На кадрах с места происшествия видны убегающие люди и слышны выстрелы.