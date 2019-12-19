ФСБ сообщила о нейтрализации стрелявшего у здания ФСБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
В Счетной палате заявили об отсутствии «экономики для людей» в России Общество, 20:17 При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ Общество, 20:12 ФСБ опровергла информацию о трех нападавших на Лубянке Общество, 20:09 Как сервировать новогодний стол и причем здесь знаки зодиака РБК и BoscoCasa, 20:03 Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали Общество, 19:55 Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж Общество, 19:47  СК завел уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ в Москве Общество, 19:47 СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину Общество, 19:45 Появилось видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки у ФСБ в Москве Общество, 19:39 Яровинского назначили спортивным директором «Рубина» Спорт, 19:38 Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция Общество, 19:36 Как машинное обучение увеличило продажи авиабилетов на 17% РБК и Microsoft, 19:33 «Сафмар» опроверг вызов Гуцериева на допрос Бизнес, 19:32 В центре Москвы возобновилась стрельба Общество, 19:28
Общество ,  
0 
ФСБ сообщила о нейтрализации стрелявшего у здания ФСБ
В результате стрельбы есть пострадавшие, их точное число пока не называется

Открывший стрельбу у здания ФСБ в Москве нейтрализован, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении спецслужбы.

Источник РБК, близкий к ФСБ, утверждает, что в операции участвовала группа «Альфа».

Точных данных о количестве пострадавших ФСБ не приводит. О мотивах, побудивших стрелка открыть огонь, также не сообщается.

Сообщения о стрельбе у здания ФСБ в Москве стали поступать около 18:20 мск. На кадрах с места происшествия видны убегающие люди и слышны выстрелы.

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Общество

Дороги в районе Лубянки перекрыты, движение транспорта ограничено. Источник РБК, близкий к ФСБ, утверждает, что на месте сейчас работают взрывотехники.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Источник агентства Reuters, близкий к ФСБ, утверждает, что нападение могло быть специально спланировано в день, когда президент Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. Атака произошла почти сразу после завершения общения главы государства с журналистами.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ФСБ, Лубянка, стрельба
Футурология: Сколько вариантов будущего нас ждет и как оно изменит людей Все материалы
Материалы по теме
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Общество
Стрельба у здания ФСБ в Москве. Онлайн-трансляция
Общество
Путину доложили о стрельбе в центре Москвы у здания ФСБ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter