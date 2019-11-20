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Что случилось за день. Главные новости РБК
Споры Кудрина с министрами на форуме «Россия зовет!», новый обвиняемый в госизмене, шансы Садовничего остаться ректором МГУ повышаются — главные новости в обзоре РБК

В Москве начался форум «Россия зовет!»

В Центре международной торговли сегодня стартовал первый день форума «Россия зовет!», который каждый год организует банк ВТБ. Гостями форума сегодня были президент Владимир Путин, министры финансово-экономического блока правительства, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.

  • Форум начался с дискуссии Алексея Кудрина, министра финансов Антона Силуанова и главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Кудрин раскритиковал правительство за то, что по итогам 2019 года кабмин не смог освоить 1 трлн руб. Силуанов, впрочем, объяснил это тем, что правительство стало жестче подходить к тратам и уже не выдает авансы на реализацию проектов. Орешкин также парировал: «Мне кажется, Алексей Леонидович немножко так передернул», — сказал он и объяснил, что 1 трлн руб. — это совокупная сумма за несколько лет. Кудрин вновь с этим не согласился. «Я не знаю государства, где (неизрасходованные) $16 млрд, заложенных в бюджете, объясняются тем, что мы немножко изменили процессы», — резюмировал он.
  • Путин в своем выступлении коснулся, в частности, темы Фонда национального благосостояния, за деньги которого уже борются «Почта России» и РЖД. Президент заявил, что власти «разбрасываться деньгами не будут» и средства пойдут на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.
  • Глава ВТБ Андрей Костин на форуме попросил президента дать оценку работе Центробанка. Путин назвал ее удовлетворительной. Костин уточнил, можно ли это считать «тройкой». «Это смотря по какой системе — может по трехбалльной, тогда это будет отлично», — пояснил глава государства. Глава ВТБ не стал спорить и позднее в интервью РБК заметил, что сам высоко оценивает работу регулятора, а главной заслугой ЦБ считает создание «атмосферы доверия» в банковском секторе.

В Ростовской области задержали военного по подозрению в госизмене

ФСБ отчиталась о задержании военнослужащего, который передавал Украине секретные сведения. Против него возбудили уголовное дело о госизмене.

  • Мужчину задержали в городе Аксай. Его имя, звание и должность не разглашаются. По версии спецслужб, он работал на Главное управление разведки Минобороны Украины.
  • На видеозаписи задержания видно, как оперативники в масках врываются в частный дом, сбивают мужчину на пол и надевают на него наручники.
  • Это не первое дело о шпионаже в пользу Украины, которое расследовалось в Ростовской области. В октябре суд вынес приговор военному пенсионеру Владимиру Моргунову, которого признали виновным в передаче Киеву данных о дислокации военной техники и обстановке в регионе. 72-летнего пенсионера приговорили к 12 годам заключения.

Госдума поддержала идею дать Путину право переназначить Садовничего ректором МГУ

Госдума во втором чтении одобрила поправки в закон об образовании. В их числе была и та, которая касалась права президента продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими 65 лет.

  • 65 лет — предельный возраст нахождения на посту ректора. Еще на пять лет продлить полномочия ректора может учредитель вуза. Однако для МГУ и СПбГУ сделаны исключения. По действующему сейчас закону президент может дважды продлить их полномочия на пять лет.
  • Садовничему в апреле исполнилось 80 лет. Глава государства уже дважды оставлял его на посту ректора и в 2019 году он по закону должен покинуть должность, которую занимает с 1992 года.
  • Поправку, которая может изменить судьбу Садовничего, внесли в Госдуму этой осенью. Если она пройдет все три чтения, и закон подпишет сам президент, глава государства сможет неограниченное число раз переназначать ректоров МГУ и СПбГУ.

Российский паспорт укрепился в рейтинге гражданств

Консалтинговая компания Henley & Partners вместе с экспертами в сфере права ежегодно составляют рейтинг Quality of Nationality Index, который оценивает «качество» гражданства различных стран. В этом году Россия заняла в рейтинге 62 место.

  • Фактически, индекс QNA оценивает притягательность паспортов. В число показателей, которые используются для оценки паспорта, входят число стран, куда обладателям этого паспорта открыт безвизовый въезд, уровень развития человеческого потенциала в государстве, масштабы экономики, стабильность в стране.
  • За год оценка российского паспорта увеличилась лишь на 0,1 п.п. (с 41,9% до 42%), однако благодаря этому Россия поднялась в рейтинге на две позиции. Она оказалась между Сербией и Маршалловыми островами. Выше в рейтинге Россия поднималась только по итогам 2014 года (53-е место), однако тогда качество ее гражданства оценивалось лишь в 38,2%.
  • Абсолютный лидер рейтинга этого года — Франция. Вслед за ней идут Германия и Нидерланды. Из бывших советских республик в лидерах рейтинга оказались Эстония (77,1%, 19-е место), Латвия и Литва (по 77%, делят 20-е место).
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, «Россия зовет!», госизмена, МГУ, Виктор Садовничий ..., гражданство
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