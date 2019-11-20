Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Споры Кудрина с министрами на форуме «Россия зовет!», новый обвиняемый в госизмене, шансы Садовничего остаться ректором МГУ повышаются — главные новости в обзоре РБК

В Москве начался форум «Россия зовет!»

В Центре международной торговли сегодня стартовал первый день форума «Россия зовет!», который каждый год организует банк ВТБ. Гостями форума сегодня были президент Владимир Путин, министры финансово-экономического блока правительства, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.

Форум начался с дискуссии Алексея Кудрина, министра финансов Антона Силуанова и главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Кудрин раскритиковал правительство за то, что по итогам 2019 года кабмин не смог освоить 1 трлн руб. Силуанов, впрочем, объяснил это тем, что правительство стало жестче подходить к тратам и уже не выдает авансы на реализацию проектов. Орешкин также парировал: «Мне кажется, Алексей Леонидович немножко так передернул», — сказал он и объяснил, что 1 трлн руб. — это совокупная сумма за несколько лет. Кудрин вновь с этим не согласился. «Я не знаю государства, где (неизрасходованные) $16 млрд, заложенных в бюджете, объясняются тем, что мы немножко изменили процессы», — резюмировал он.

Путин в своем выступлении коснулся, в частности, темы Фонда национального благосостояния, за деньги которого уже борются «Почта России» и РЖД. Президент заявил, что власти «разбрасываться деньгами не будут» и средства пойдут на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.

Глава ВТБ Андрей Костин на форуме попросил президента дать оценку работе Центробанка. Путин назвал ее удовлетворительной. Костин уточнил, можно ли это считать «тройкой». «Это смотря по какой системе — может по трехбалльной, тогда это будет отлично», — пояснил глава государства. Глава ВТБ не стал спорить и позднее в интервью РБК заметил, что сам высоко оценивает работу регулятора, а главной заслугой ЦБ считает создание «атмосферы доверия» в банковском секторе.

В Ростовской области задержали военного по подозрению в госизмене

ФСБ отчиталась о задержании военнослужащего, который передавал Украине секретные сведения. Против него возбудили уголовное дело о госизмене.