Костин заявил о созданной ЦБ атмосфере доверия

Глава ВТБ назвал большой заслугой руководства ЦБ то, что больше никто не сомневается в возможности регулятора «закрыть проблемы»

Банк России работает «хорошо», а его главным достижением стало повышение доверия к банковскому сектору. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК глава ВТБ Андрей Костин.

«Он [ЦБ] создал полную атмосферу доверия. То есть все понимают, что, чтобы ни случилось, Центральный банк имеет сегодня достаточно мощности для того, чтобы закрыть эти проблемы», — пояснил Костин.

Глава ВТБ пояснил, что «закрытие проблем» может происходить либо в виде санации перешедшего под контроль регулятора банка, либо в виде выплаты компенсаций вкладчикам. Однако в том, что ЦБ так или иначе сможет с этим справиться, понимают все.