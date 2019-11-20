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Костин заявил о созданной ЦБ атмосфере доверия
Глава ВТБ назвал большой заслугой руководства ЦБ то, что больше никто не сомневается в возможности регулятора «закрыть проблемы»
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Банк России работает «хорошо», а его главным достижением стало повышение доверия к банковскому сектору. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК глава ВТБ Андрей Костин.

«Он [ЦБ] создал полную атмосферу доверия. То есть все понимают, что, чтобы ни случилось, Центральный банк имеет сегодня достаточно мощности для того, чтобы закрыть эти проблемы», — пояснил Костин.

Глава ВТБ пояснил, что «закрытие проблем» может происходить либо в виде санации перешедшего под контроль регулятора банка, либо в виде выплаты компенсаций вкладчикам. Однако в том, что ЦБ так или иначе сможет с этим справиться, понимают все.

Экономика
Костин спросил у Путина об оценке для ЦБ

«Никто в этом уже больше не сомневается, отсюда дополнительный рост доверия к банковскому сектору. Хотя я понимаю, что там проблемы еще остаются, но они четко под контролем уже. Это большое движение вперед по сравнению с годами десятилетней давности, это большая заслуга нынешнего руководства Центрального банка», — сказал Костин.

В среду на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин назвал работу ЦБ по проведению денежно-кредитной и макроэкономической политики «удовлетворительной». Костин в шутку попросил главу государства уточнить, означает ли это, что президент оценивает работу Центробанка на тройку. «Это смотря по какой системе — может по трехбалльной, тогда это будет отлично», — отметил Путин.

Также Костин спросил, не расстроятся ли в ЦБ такой оценке, на что Путин сказал: «Не расстроятся. Там крепкие девушки и ребята».

Общество
Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

В интервью РБК Костин также отметил, что за текущий год в России достигнуты «серьезные подвижки в плане дальнейшей макроэкономической стабильности, которые создают хорошие условия для развития бизнеса». Однако для достижения конечного результата, при котором люди почувствуют, что жить им стало лучше, а доходы выросли, «государство еще должно доработать».

Фотогалерея 
«Россия не собирается нападать»: главные заявления форума «Россия зовет!»

В ходе форума «Россия зовет!» Путин назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, Андрей Костин, ВТБ
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