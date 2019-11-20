Костин заявил о созданной ЦБ атмосфере доверия

«Никто в этом уже больше не сомневается, отсюда дополнительный рост доверия к банковскому сектору. Хотя я понимаю, что там проблемы еще остаются, но они четко под контролем уже. Это большое движение вперед по сравнению с годами десятилетней давности, это большая заслуга нынешнего руководства Центрального банка», — сказал Костин.
В среду на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин назвал работу ЦБ по проведению денежно-кредитной и макроэкономической политики «удовлетворительной». Костин в шутку попросил главу государства уточнить, означает ли это, что президент оценивает работу Центробанка на тройку. «Это смотря по какой системе — может по трехбалльной, тогда это будет отлично», — отметил Путин.
Также Костин спросил, не расстроятся ли в ЦБ такой оценке, на что Путин сказал: «Не расстроятся. Там крепкие девушки и ребята».
В интервью РБК Костин также отметил, что за текущий год в России достигнуты «серьезные подвижки в плане дальнейшей макроэкономической стабильности, которые создают хорошие условия для развития бизнеса». Однако для достижения конечного результата, при котором люди почувствуют, что жить им стало лучше, а доходы выросли, «государство еще должно доработать».
В ходе форума «Россия зовет!» Путин назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».