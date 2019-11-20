ФСБ задержала в Ростовской области военного за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Ростовской области военного за шпионаж в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в Ростовской области военнослужащего, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, военнослужащий Южного военного округа по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России.

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