Костин спросил у Путина об оценке для ЦБ

Костин спросил у Путина об оценке для ЦБ

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» оценил работу Центрального банка с точки зрения проведения макроэкономической и денежно-кредитной политики (ДКП) как удовлетворительную.

«И правительство, и Банк России с точки зрения проведения ДКП и макроэкономической политики — их оценка, безусловно, удовлетворительная», — сказал он.

В ответ на это глава ВТБ Андрей Костин спросил, означает ли это, что президент оценивает работу Центробанка на тройку. «Это смотря по какой системе — может по трехбалльной, тогда это будет отлично», — отметил Путин.

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