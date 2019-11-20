Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств

Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%. За год оценка увеличилась лишь на 0,1 п.п. (было 41,9%), однако благодаря этому Россия поднялась в рейтинге на две позиции. Составители индекса — эксперт по гражданству и миграционному праву Гронингенского университета Димитрий Коченов и председатель консалтинговой фирмы Henley & Partners Кристиан Калин.
В новом QNI (составлен по данным на середину 2018 года) Россия занимает 62-е место, между Сербией и Маршалловыми островами. Выше в рейтинге Россия поднималась только по итогам 2014 года (53-е место), однако тогда качество ее гражданства оценивалось лишь в 38,2%.
При расчете качества гражданства составители QNI учитывают ряд внешних и внутренних факторов, таких как:
- масштаб экономики страны;
- уровень развития человеческого потенциала;
- общественный порядок и стабильность в стране;
- число стран, в которые гражданин оцениваемой страны может въехать без визы или получить визу непосредственно при въезде;
- число стран, в которых гражданин оцениваемой страны имеет право свободно жить и работать;
- уровень развития человеческого потенциала и масштаб экономики.
«Предпочтительнее иметь гражданство страны с высокой продолжительностью жизни, хорошей системой образования и высоким уровнем благосостояния, такой как Австралия, чем гражданство страны, которая предлагает своим гражданам меньшую безопасность и худшие образование и медицину, как, например, Украина. Лучше быть гражданином страны с большой экономикой, как США и, соответственно, пользоваться возможностью жить и работать в ней, нежели крошечной страны, как Сан-Марино, какой бы процветающей она ни была. Лучше иметь гражданство мирной и стабильной страны, такой как Дания, чем сталкиваться с угрозами безопасности, как в Венесуэле», — разъясняется в методологии рейтинга.