Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств

В рейтинге гражданств стран мира Россия поднялась на две позиции, эксперты повысили оценку российского паспорта до максимума за всю историю расчетов. Однако Россия пока остается страной, чье гражданство оценивается как среднее

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%. За год оценка увеличилась лишь на 0,1 п.п. (было 41,9%), однако благодаря этому Россия поднялась в рейтинге на две позиции. Составители индекса — эксперт по гражданству и миграционному праву Гронингенского университета Димитрий Коченов и председатель консалтинговой фирмы Henley & Partners Кристиан Калин.

В новом QNI (составлен по данным на середину 2018 года) Россия занимает 62-е место, между Сербией и Маршалловыми островами. Выше в рейтинге Россия поднималась только по итогам 2014 года (53-е место), однако тогда качество ее гражданства оценивалось лишь в 38,2%.

При расчете качества гражданства составители QNI учитывают ряд внешних и внутренних факторов, таких как:

масштаб экономики страны;

уровень развития человеческого потенциала;

общественный порядок и стабильность в стране;

число стран, в которые гражданин оцениваемой страны может въехать без визы или получить визу непосредственно при въезде;

число стран, в которых гражданин оцениваемой страны имеет право свободно жить и работать;

уровень развития человеческого потенциала и масштаб экономики.

«Предпочтительнее иметь гражданство страны с высокой продолжительностью жизни, хорошей системой образования и высоким уровнем благосостояния, такой как Австралия, чем гражданство страны, которая предлагает своим гражданам меньшую безопасность и худшие образование и медицину, как, например, Украина. Лучше быть гражданином страны с большой экономикой, как США и, соответственно, пользоваться возможностью жить и работать в ней, нежели крошечной страны, как Сан-Марино, какой бы процветающей она ни была. Лучше иметь гражданство мирной и стабильной страны, такой как Дания, чем сталкиваться с угрозами безопасности, как в Венесуэле», — разъясняется в методологии рейтинга.