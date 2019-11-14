Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 12:27
Фигуристка Трусова заявила четыре четверных прыжка на Гран-при России Спорт, 12:59 СМИ узнали о планах России, Индии и Китая создать аналог SWIFT Экономика, 12:56 Кофейная боль: как франчайзи злоупотребляют лояльностью бренда Pro, 12:51 Как Рив Гош увеличил онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 12:36 Определены номинанты Премии РБК 2019 Бизнес, 12:31 Врачи сообщили о ранениях пострадавших при стрельбе в Благовещенске Общество, 12:29 Занятия в колледже Благовещенска возобновят 15 ноября Общество, 12:21 Доля Bitcoin на крипторынке начала снижаться: когда подорожают альткоины Крипто, 12:18 Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего Общество, 12:17 Основательница DressOne.ru — о том, как не купить кота в мешке Стиль, 12:15 Андреас Кнауль — об оттепели в немецких инвестициях в Россию Партнерский материал, 12:06 СК показал видео работы следователей на месте стрельбы в Благовещенске Общество, 11:57 Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд Общество, 11:55 Благая цель тормозит: почему субсидии мешают промышленности развиваться Pro, 11:52
Общество ,  
0 
Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего
Виктор Садовничий, которому исполнилось 80 лет, по закону должен покинуть пост ректора МГУ до конца этого года. В Госдуме предлагают изменить закон и дать президенту возможность вновь продлить его полномочия
Виктор Садовничий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС.

Ректоры МГУ и СПбГУ по закону не избираются, а назначаются главой государства на пять лет. Сейчас по закону президент при достижении ректорами этих вузов предельного возраста для этой должности (65 лет) имеет право дважды продлевать им полномочия. Эта норма установлена федеральным законом об МГУ и СПбГУ, который придает этим двум вузам особый статус.

В пресс-службе МГУ отказались от комментариев.

В апреле Садовничему исполнилось 80 лет. Президент уже дважды продлял ему полномочия ректора МГУ, в последний раз это было в декабре 2014 года. Таким образом, по действующему закону, в декабре 2019 года срок его ректорства должен быть завершен. МГУ он возглавляет с 1992 года.

Общество
Садовничий назвал ЕГЭ препятствием для появления новых Колмогоровых

В конце октября Путин провел встречу с Садовничьим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на ней обсуждались планы дальнейшего развития университета.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Виктор Садовничий, МГУ, отставка
Материалы по теме
Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова
Общество
Садовничий станет главой Фонда развития Московского университета
Общество
В Верховный суд подали иск из-за участия Садовничего и Чемезова в ВАК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter