Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

Виктор Садовничий, которому исполнилось 80 лет, по закону должен покинуть пост ректора МГУ до конца этого года. В Госдуме предлагают изменить закон и дать президенту возможность вновь продлить его полномочия

Виктор Садовничий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС.

Ректоры МГУ и СПбГУ по закону не избираются, а назначаются главой государства на пять лет. Сейчас по закону президент при достижении ректорами этих вузов предельного возраста для этой должности (65 лет) имеет право дважды продлевать им полномочия. Эта норма установлена федеральным законом об МГУ и СПбГУ, который придает этим двум вузам особый статус.

В пресс-службе МГУ отказались от комментариев.

В апреле Садовничему исполнилось 80 лет. Президент уже дважды продлял ему полномочия ректора МГУ, в последний раз это было в декабре 2014 года. Таким образом, по действующему закону, в декабре 2019 года срок его ректорства должен быть завершен. МГУ он возглавляет с 1992 года.