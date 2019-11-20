Путин сообщил о планах по расходованию ФНБ

Проекты для вложения средств Фонда национального благосостояния обсуждаются, однако «разбрасываться деньгами не будут», рассказал глава государства. По его словам, обращать внимание следует на развитие инфраструктуры

Владимир Путин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Проекты для вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) находятся на стадии проработки, однако «разбрасываться деньгами не будут». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

По его словам, проекты «уже выбираются» и «находятся в большой стадии проработки». «Вот в таком ключе и будем действовать дальше. Будем действовать очень аккуратно, разбрасываться деньгами не будем», — сказал глава государства.

По его словам, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не будут тратиться на продвижение нефтегазового сектор экономики, а пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей. «Нас ограничивают в приобретении современного нефтегазового оборудования. Значит, мы должны просто подумать о том, как мы должны это сделать у нас в стране», — пояснил Путин.

Президент отметил, что по действующему законодательству средства, выделяемые из фонда, должны быть потрачены на проекты на возвратной основе. Речь идет прежде всего о финансировании инфраструктурных проектов, которые «дают отдачу для всей экономики». Путин также пояснил, что при расходовании средств необходимо думать о реальных доходах граждан, а «разбрасываться» деньгами из ФНБ не следует, поскольку «они исчерпаемые, если действовать неаккуратно».