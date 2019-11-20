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Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн
Правительство из-за низкого качества госуправления лишило экономику 1 трлн руб., заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это передергивание, уверен глава Минэкономразвития
Антон Силуанов и Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019 года могут достигнуть 1 трлн руб., за три года объем неисполненных расходов практически вырос втрое, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на форуме ВТБ «Россия зовет!». «Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн руб. Я вижу в этом слабое качество государственного управления», — сказал он. Сложные бюрократические процессы, по сути, заблокировали расходование федеральных средств. «Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить», — добавил глава Счетной палаты.

Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. «Действительно в прошлом году порядка 700 млрд руб. (не были израсходованы. — РБК) и перенесены на этот год. И в этом году, я согласен с оценками Алексея Леонидовича, (неисполненные расходы) будут около 1 трлн руб. Да, действительно, есть проблемы в управлении», — признал Силуанов, но подчеркнул, что для правительства приоритетом является эффективность расходования средств федерального бюджета, а работа над повышением качества исполнения продолжится. «Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — уверен первый вице-премьер.

«Макроэкономически, мне кажется, Алексей Леонидович немножко так передернул», — вступил в дискуссию министр экономического развития Максим Орешкин. Порядка 700 млрд руб. федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были потрачены в начале 2019 года, сказал он. «В итоге вся разница 200–300 млрд руб. всего на самом деле с точки зрения влияния на совокупный спрос, поэтому никого не надо пугать этим триллионом», — сказал министр экономического развития. По его словам, это вопрос изменения техники бюджетного учета. «Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев», — объяснил Орешкин.

В 2017 году не потратили 250 млрд руб., в 2018 порядка 770 млрд руб., а в 2019 году — уже 1 трлн руб., сказал Кудрин. «Антон Германович говорит, что мы изменили порядок финансирования авансов. Я не знаю государства, где (неизрасходованные) $16 млрд, заложенных в бюджете, объясняются тем, что мы немножко изменили процессы, поэтому наши задачи и планы сейчас не будут выполнены на эту сумму», — отметил он. 1 трлн руб. в 2019 году — этой сумме соответствуют программные задачи, заложенные в бюджете, финансирование конкретных объектов и мероприятий, которые не будут выполнены в срок, заключил Кудрин.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Алексей Кудрин, экономика
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