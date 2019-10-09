В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как пишет РБК-Ростов, Моргунов передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации военной техники в приграничный районах, силах пограничников, общественно-политической обстановке в этом регионе. Он делился данными с сотрудником украинской разведки как по телефону, так и во время встреч на территории соседнего государства.

У Моргунова провели обыск дома и нашли 10 коробок из-под телефонов, множество sim-карт и два паспорта на его имя — украинский и российский.

Свою вину Моргунов признал. Его дело рассматривалось в особом порядке.