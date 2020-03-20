Как проверяют на коронавирус в разных странах. Что важно знать

COVID-19 распространился на 160 стран. Ученые отмечают необходимость совершенствования тест-систем и выявления болезни на ранней стадии. РБК изучил опыт разных государств по тестированию на вирус и закономерности, связанные с ним

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Пока вакцина не найдена, важнейшей мерой борьбы с вирусом наряду с карантинами остается тестирование. Вирусолог из Кентского университета Джереми Россман в разговоре с РБК отметил, что правительствам стоит не только принимать карантинные меры и ограничивать скопления людей, но и повышать доступность тестов на COVID-19. «Например, в Британии тесты на новый вирус сейчас доступны только для наиболее тяжелобольных, хотя такие тесты должны быть доступны для всех», — отметил он. Действительно, несмотря на пандемию, единого протокола тестирования не существует. РБК изучил опыт работы с тест-системами в разных странах.

Россия: тест для вернувшихся из-за рубежа с простудой

Всего в России на 19 марта провели 133 тыс. тестов на коронавирус — по восемь тестов на каждые 10 тыс. человек, живущих в стране.

Постановление Роспотребнадзора от 13 марта указывает на необходимость тестирования всех, кто в течение последних двух недель вернулся из Европы, а также тех, кто был за границей в последний месяц и обнаружил у себя симптомы простудных заболеваний. Также постановление требует определить порядок лабораторных исследований «лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах». Оно действует по всей России, за исключением Москвы.

Власти столицы пояснили, что необходимость анализа всегда определяет только врач, ориентируясь на приоритетность по нескольким группам риска. К группе максимального риска отнесены люди с симптомами ОРВИ, проявившимися в течение двух недель после возвращения из стран с крупными вспышками инфекции, а также больные пневмонией. По данным на 19 марта, в Москве коронавирус диагностирован у 86 из 199 подобных заболевших.