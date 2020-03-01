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Министр здравоохранения не увидел смысла проверять на коронавирус каждого

Это имеет смысл делать только при наличии признаков заболевания или после возвращения из стран — очагов инфекции, сказал Мурашко. Тем временем в США посоветовали перестать скупать защитные маски
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.

«Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса», — отметил Мурашко.

С 31 декабря в России были досмотрены более 3 млн пассажиров, которые прибывали в страну международными рейсами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, не более 15% из всех досмотренных — граждане Китая, откуда начал распространяться вирус, остальные — граждане разных стран. Попова также отметила, что в терминале F аэропорта Шереметьево, куда перенаправлены рейсы из стран с высокой вероятностью распространения инфекции, созданы специальные условия для проведения обследований.

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В США главный хирург страны (выполняет функцию главного врача) Джером Адамс призвал американцев «перестать скупать маски» для защиты от коронавируса — они нужны другим пациентам. «Они не эффективны для защиты населения от заражения коронавирусом, но если сотрудники сферы здравоохранения не смогут предоставить их больным, это может поставить под угрозу их и наше сообщество», — написал Адамс в Twitter.

Для борьбы с распространением инфекции он посоветовал оставаться дома во время болезни и мыть руки с мылом. «Сделайте прививку от ОРВИ — меньше больных ОРВИ = больше ресурсов для [борьбы с] COVID-19», — отметил Адамс в своем сообщении.

Накануне в США была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умершей оказалась женщина старше 50 лет, которую ранее отнесли к категории «пациентов с факторами высокого риска». Всего в стране находятся более 60 человек, инфицированных новым типом вируса, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

США ввели запрет на въезд для иностранных граждан, которые недавно посещали Иран из-за резко увеличившегося количества зараженных в стране. По той же причине власти Соединенных Штатов рекомендовали гражданам страны не ездить в районы Италии и Южной Кореи, наиболее подверженные воздействию коронавируса.

Общее число зараженных людей в мире превысило 86 тыс. человек, жертвами нового типа коронавируса стали 2981 человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Мурашко
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