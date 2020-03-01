Министр здравоохранения не увидел смысла проверять на коронавирус каждого
Каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его цитирует ТАСС.
По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.
«Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса», — отметил Мурашко.
С 31 декабря в России были досмотрены более 3 млн пассажиров, которые прибывали в страну международными рейсами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, не более 15% из всех досмотренных — граждане Китая, откуда начал распространяться вирус, остальные — граждане разных стран. Попова также отметила, что в терминале F аэропорта Шереметьево, куда перенаправлены рейсы из стран с высокой вероятностью распространения инфекции, созданы специальные условия для проведения обследований.