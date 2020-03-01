Министр здравоохранения не увидел смысла проверять на коронавирус каждого

Это имеет смысл делать только при наличии признаков заболевания или после возвращения из стран — очагов инфекции, сказал Мурашко. Тем временем в США посоветовали перестать скупать защитные маски

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.

«Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса», — отметил Мурашко.

С 31 декабря в России были досмотрены более 3 млн пассажиров, которые прибывали в страну международными рейсами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, не более 15% из всех досмотренных — граждане Китая, откуда начал распространяться вирус, остальные — граждане разных стран. Попова также отметила, что в терминале F аэропорта Шереметьево, куда перенаправлены рейсы из стран с высокой вероятностью распространения инфекции, созданы специальные условия для проведения обследований.