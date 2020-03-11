В Ухане закрыли временные госпитали после спада эпидемии. Фоторепортаж

В городе Ухань закрыли все 16 временных госпиталей после того, как потоки больных с коронавирусной инфекцией стали снижаться. Одним из последних таких пунктов был госпиталь «Фанцан», развернутый в спортивном комплексе. Как временная больница завершала свою работу — в фоторепортаже РБК

Два последних временных госпиталя, созданных для больных коронавирусом, закрылись​ в Ухане 10 марта​. Один из них — «Фанцан» Именно в этом городе зимой началась вспышка нового коронавируса, распространившаяся потом в другие страны Всего в Ухане было развернуто 16 временных госпиталей для больных коронавирусом Последнее время прирост заболеваемости COVID-19 постепенно снижается. В связи с этим власти провинции Хубэй (столица — Ухань) сняли некоторые карантинные ограничения. Например, там будут восстанавливать работу общественного транспорта и предприятий Покидать провинцию Хубэй, тем не менее, пока нельзя Жителям Хубэя в специальном мобильном приложении присвоят специальные QR-коды от зеленого до красного. Красный означает наличие инфекции или подозрение на нее — граждане с красным кодом останутся в карантине К 11 марта число заболевших на территории КНР превысило 80 700 человек. В провинции Хубэй, по данным Университета Джона Хопкинса, более 67 700 зараженных, из них выздоровели почти 50 тыс.