Вирус из Китая , 11 мар, 14:32
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В Ухане закрыли временные госпитали после спада эпидемии. Фоторепортаж
В городе Ухань закрыли все 16 временных госпиталей после того, как потоки больных с коронавирусной инфекцией стали снижаться. Одним из последних таких пунктов был госпиталь «Фанцан», развернутый в спортивном комплексе. Как временная больница завершала свою работу — в фоторепортаже РБК
Два последних временных госпиталя, созданных для больных коронавирусом, закрылись в Ухане 10 марта. Один из них — «Фанцан»
Именно в этом городе зимой началась вспышка нового коронавируса, распространившаяся потом в другие страны
Всего в Ухане было развернуто 16 временных госпиталей для больных коронавирусом
Последнее время прирост заболеваемости COVID-19 постепенно снижается. В связи с этим власти провинции Хубэй (столица — Ухань) сняли некоторые карантинные ограничения. Например, там будут восстанавливать работу общественного транспорта и предприятий
Покидать провинцию Хубэй, тем не менее, пока нельзя
Жителям Хубэя в специальном мобильном приложении присвоят специальные QR-коды от зеленого до красного. Красный означает наличие инфекции или подозрение на нее — граждане с красным кодом останутся в карантине
К 11 марта число заболевших на территории КНР превысило 80 700 человек. В провинции Хубэй, по данным Университета Джона Хопкинса, более 67 700 зараженных, из них выздоровели почти 50 тыс.