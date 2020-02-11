Как жители Китая защищаются от коронавируса. Фоторепортаж
Дети в масках, сделанных из бутылок. Гуанчжоу.
По данным ВОЗ на 10 февраля, в Гуанчжоу зарегистрировано 1151 случай заболевания коронавирусом
Пассажиры на вокзале. Шанхай
По данным ВОЗ на 10 февраля, в Шанхае зарегистрировано 295 случаев заболевания коронавирусом
Жительница КНР и ее собака в защитной маске. Пекин
По данным ВОЗ на 10 февраля, в Шанхае зарегистрировано 337 случаев заболевания коронавирусом
Кассир в защитном костюме в аптеке Уханя, провинция Хубэй.
По данным ВОЗ на 10 февраля, в провинции Хубэй зарегистрировано 29631 случай заболевания коронавирусом
Женщина в маске. Ухань
Мужчина в маске по дороге из магазина. Ухань
Собака в защитном костюме. Ухань
Мужчина в очереди за бесплатными защитными масками. Гонконг
По данным китайских властей на 11 февраля, в Гонконге зарегистрировано 42 случая заболевания коронавирусом
Прохожая на улице Пекина.