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Вирус из Китая ,  
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Как жители Китая защищаются от коронавируса. Фоторепортаж

Жертвами коронавируса 2019-nCoV к середине февраля стали более 1 тыс. человек. Власти Китая сообщили о 42 638 подтвержденных случаях заражения. Как жители КНР защищают себя от вируса — в фоторепортаже РБК
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Дети в масках, сделанных из бутылок. Гуанчжоу.

По данным ВОЗ на 10 февраля, в Гуанчжоу зарегистрировано​ 1151 случай заболевания коронавирусом

Фото: Aly Song / Reuters

Пассажиры на вокзале. Шанхай

По данным ВОЗ на 10 февраля, в Шанхае зарегистрировано​ 295 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Жительница КНР и ее собака в защитной маске. Пекин

По данным ВОЗ на 10 февраля, в Шанхае зарегистрировано​ 337 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Feature China / Barcroft Media via Getty Images

Кассир в защитном костюме в аптеке Уханя, провинция Хубэй.

По данным ВОЗ на 10 февраля, в провинции Хубэй зарегистрировано​ 29631 случай заболевания коронавирусом

Фото: Aly Song / Reuters
Мужчина в респираторе на Шанхайском вокзале. Шанхай
Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС
Солдаты караула в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Фото: Shepherd Zhou / EPA / ТАСС

Женщина в маске. Ухань

Фото: Reuters

Мужчина в маске по дороге из магазина. Ухань

Фото: Doug Perez via AP

Собака в защитном костюме. Ухань

Фото: Vincent Yu / AP

Мужчина в очереди за бесплатными защитными масками. Гонконг

По данным китайских властей на 11 февраля, в Гонконге зарегистрировано​​ 42 случая заболевания коронавирусом

Фото: Aly Song / Reuters
Пассажирка на Шанхайском вокзале. Шанхай
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Прохожая на улице Пекина.

Теги: мультимедиа, Китай, коронавирус
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