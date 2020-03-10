Карантин из-за коронавируса в Италии. Фоторепортаж
К 10 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило 9 тыс., умерли больше 400 человек. Это самая крупная вспышка нового заболевания в Европе. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и ограничили передвижение граждан по стране. Выехать из одного муниципалитета в другой теперь можно будет только в случае необходимости — рабочей, медицинской или семейной. Что происходит в Италии — в фоторепортаже РБК
Медики берут пробы у пациентов с подозрением на коронавирус в здании рядом с больницей в Брешиа
Полицейский следит, чтобы люди на железнодорожном вокзале Милана соблюдали дистанцию: в общественных местах нужно находиться на расстоянии не менее метра друг от друга
Опустевший университет Сапиенца в Риме
Люди стоят в очереди снаружи супермаркета в Риме, чтобы соблюсти необходимую дистанцию друг от друга
Медики измеряют температуру людей, пересекающих границу Италии с Австрией в Тироле
Полиция проверяет, не нарушают ли режим карантина пассажиры на железнодорожном вокзале Санта-Лючия в Венеции
Очередь возле аптеки в Риме
Люди катаются на лыжах на перевале Пассо-дель-Тонале между регионами Ломбардия и Трентино. Города Ломбардии первыми попали под карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции
Туристы направляются на железнодорожный вокзал Венеции
Заключенные во время бунта в коммуне Фоджа (регион Апулия). Бунты против карантинных мер произошли в 27 тюрьмах Италии после того, как там запретили посещения. Кроме того, некоторые заключенные требовали амнистии на фоне эпидемиологической ситуации. По сообщениям СМИ, нескольким десяткам узников удалось бежать.