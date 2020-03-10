Карантин из-за коронавируса в Италии. Фоторепортаж

К 10 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило 9 тыс., умерли больше 400 человек. Это самая крупная вспышка нового заболевания в Европе. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и ограничили передвижение граждан по стране. Выехать из одного муниципалитета в другой теперь можно будет только в случае необходимости — рабочей, медицинской или семейной. Что происходит в Италии — в фоторепортаже РБК