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Карантин из-за коронавируса в Италии. Фоторепортаж

К 10 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило 9 тыс., умерли больше 400 человек. Это самая крупная вспышка нового заболевания в Европе. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и ограничили передвижение граждан по стране. Выехать из одного муниципалитета в другой теперь можно будет только в случае необходимости — рабочей, медицинской или семейной. Что происходит в Италии — в фоторепортаже РБК
Фото: Filippo Venezia / EPA / ТАСС

Медики берут пробы у пациентов с подозрением на коронавирус в здании рядом с больницей в Брешиа

Фото: Claudio Furlan / LaPresse via AP

Полицейский следит, чтобы люди на железнодорожном вокзале Милана соблюдали дистанцию: в общественных местах нужно находиться на расстоянии не менее метра друг от друга

Фото: Remo Casilli / Reuters

Опустевший университет Сапиенца в Риме
 

Фото: Fabio Frustaci / EPA / ТАСС

Люди стоят в очереди снаружи супермаркета в Риме, чтобы соблюсти необходимую дистанцию друг от друга

Фото: Kerstin Joensson / AP

Медики измеряют температуру людей, пересекающих границу Италии с Австрией в Тироле


 
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Полиция проверяет, не нарушают ли режим карантина пассажиры на железнодорожном вокзале Санта-Лючия в Венеции​

Фото: Emily Roe / Reuters

Очередь возле аптеки в Риме

Люди катаются на лыжах на перевале Пассо-дель-Тонале между регионами Ломбардия и Трентино. Города Ломбардии первыми попали под карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Туристы направляются на железнодорожный вокзал Венеции

Фото: Franco Cautillo / EPA / ТАСС

Заключенные во время бунта в коммуне Фоджа (регион Апулия). Бунты против карантинных мер произошли в 27 тюрьмах Италии после того, как там запретили посещения. Кроме того, некоторые заключенные требовали амнистии на фоне эпидемиологической ситуации. По сообщениям СМИ, нескольким десяткам узников удалось бежать.

Теги: мультимедиа, коронавирус, Италия, Китай
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