«Инвитро» начнет проводить анализы на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» начнет проводить анализы на наличие коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, сообщил газете «Ведомости» представитель компании. По его словам, такая услуга в отделениях «Инвитро» станет доступна в течение ближайшего месяца.

Результат теста будет выдаваться не раньше чем через два дня. Анализ будет платным, однако стоимость услуги представитель «Инвитро» не назвал.

Наличие вируса будет выявляться с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью теста, разработанного Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава. На сайте учреждения сообщается, что набор реагентов для выявления РНК коронавируса «АмплиТест SARS-CoV-2» зарегистрирован 6 марта 2020 года.

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