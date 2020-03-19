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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ одобрили использование тестов на коронавирус

Фото: John Moore / Getty Images

Росздравнадзор одобрил применение в стране российско-японской системы диагностики нового типа коронавируса, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщается на сайте фонда.

Продвижением новой системы занимается ООО «Медпромресурс». Кроме РФПИ, в компанию также вкладываются японская К.R. Mirai Genomics и ООО «Генетические технологии».

Сейчас «Медпромресурс» организует производство портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на заводах.

Кроме России, новая диагностическая система будет также использоваться за рубежом.

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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что ОАЭ, Саудовская Аравия и Австрия уже оформили предварительные заявки на закупку более 500 тыс. тестов.

О том, что РФПИ готовится инвестировать в производство теста на коронавирус, стало известно в понедельник, 16 марта. Новая диагностическая система не требует наличия стационарной лаборатории и может выдать результат тестирования в срок до 30 минут. Как отмечал Дмитриев, небольшие размеры оборудования, которое необходимо для работы этой системы, позволят использовать ее в публичных местах, таких как школы, офисы и аэропорты.

Президент Владимир Путин сообщал, что производство российско-японского теста на выявление коронавируса может начаться уже в апреле. Он отметил, что новый тест может стать первым портативным экспресс-тестом в мире.

Теги: коронавирус, РФПИ
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