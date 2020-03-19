РФПИ одобрили использование тестов на коронавирус

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что ОАЭ, Саудовская Аравия и Австрия уже оформили предварительные заявки на закупку более 500 тыс. тестов.

О том, что РФПИ готовится инвестировать в производство теста на коронавирус, стало известно в понедельник, 16 марта. Новая диагностическая система не требует наличия стационарной лаборатории и может выдать результат тестирования в срок до 30 минут. Как отмечал Дмитриев, небольшие размеры оборудования, которое необходимо для работы этой системы, позволят использовать ее в публичных местах, таких как школы, офисы и аэропорты.

Президент Владимир Путин сообщал, что производство российско-японского теста на выявление коронавируса может начаться уже в апреле. Он отметил, что новый тест может стать первым портативным экспресс-тестом в мире.