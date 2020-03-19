РФПИ одобрили использование тестов на коронавирус
Росздравнадзор одобрил применение в стране российско-японской системы диагностики нового типа коронавируса, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщается на сайте фонда.
Продвижением новой системы занимается ООО «Медпромресурс». Кроме РФПИ, в компанию также вкладываются японская К.R. Mirai Genomics и ООО «Генетические технологии».
Сейчас «Медпромресурс» организует производство портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на заводах.
Кроме России, новая диагностическая система будет также использоваться за рубежом.