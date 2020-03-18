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Власти Москвы назвали основания для анализа на коронавирус

Всех граждан поделили на четыре группы риска. Минимальным основанием для теста является наличие симптомов ОРВИ, однако направить на анализ может только врач
Фото: Андрей Любимов / РБК

В департаменте здравоохранения Москвы назвали тех, у кого есть основания пройти тест на коронавирус. В ведомстве отметили, что проведение анализа назначается исключительно врачом при наличии к тому определенных показаний в порядке приоритетности по группам риска.

К группе максимального риска в депздраве отнесли тех, у кого симптомы ОРВИ появились в течение 14 дней после возвращения из одной из стран, где отмечено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и тех, кто имел контакт с такими лицами. К числу таких стран ведомство относит:

  • все страны Евросоюза и Европы;
  • США;
  • Украину;
  • Белоруссию;
  • Китай;
  • Иран;
  • Южную Корею.

Кроме того, в группу максимального риска депздрав включил пациентов с пневмонией.

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В группу высокого риска попали люди с симптомами ОРВИ (кашель, насморк, высокая температура) при условии, что они старше 60 лет либо страдают хроническими заболеваниями — сахарный диабет, рак, болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

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К группе среднего риска, у представителей которой также есть основания для проведения теста, отнесены люди без симптомов ОРВИ, которые прибыли из неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения стран или имели контакты с заболевшими.

Наконец, к низкой группе риска столичные власти отнесли всех остальных людей с симптомами ОРВИ.

17 марта частная медицинская компания «Инвитро» сообщила, что намерена начать проведение платных тестов на COVID-19 для всех желающих в течение месяца.

По данным, которые были озвучены накануне днем, в России зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом. В десяти случаях передача вируса произошла внутри страны, а 104 являются «завозными». 56 случаев заражения выявили в Москве.

Авторы: Артем Филипенок, Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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