Власти Москвы назвали основания для анализа на коронавирус

Всех граждан поделили на четыре группы риска. Минимальным основанием для теста является наличие симптомов ОРВИ, однако направить на анализ может только врач

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В департаменте здравоохранения Москвы назвали тех, у кого есть основания пройти тест на коронавирус. В ведомстве отметили, что проведение анализа назначается исключительно врачом при наличии к тому определенных показаний в порядке приоритетности по группам риска.

К группе максимального риска в депздраве отнесли тех, у кого симптомы ОРВИ появились в течение 14 дней после возвращения из одной из стран, где отмечено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и тех, кто имел контакт с такими лицами. К числу таких стран ведомство относит:

все страны Евросоюза и Европы;

США;

Украину;

Белоруссию;

Китай;

Иран;

Южную Корею.

Кроме того, в группу максимального риска депздрав включил пациентов с пневмонией.

В группу высокого риска попали люди с симптомами ОРВИ (кашель, насморк, высокая температура) при условии, что они старше 60 лет либо страдают хроническими заболеваниями — сахарный диабет, рак, болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

К группе среднего риска, у представителей которой также есть основания для проведения теста, отнесены люди без симптомов ОРВИ, которые прибыли из неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения стран или имели контакты с заболевшими.

Наконец, к низкой группе риска столичные власти отнесли всех остальных людей с симптомами ОРВИ.

17 марта частная медицинская компания «Инвитро» сообщила, что намерена начать проведение платных тестов на COVID-19 для всех желающих в течение месяца.

По данным, которые были озвучены накануне днем, в России зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом. В десяти случаях передача вируса произошла внутри страны, а 104 являются «завозными». 56 случаев заражения выявили в Москве.