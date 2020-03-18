Власти Москвы назвали основания для анализа на коронавирус
В департаменте здравоохранения Москвы назвали тех, у кого есть основания пройти тест на коронавирус. В ведомстве отметили, что проведение анализа назначается исключительно врачом при наличии к тому определенных показаний в порядке приоритетности по группам риска.
К группе максимального риска в депздраве отнесли тех, у кого симптомы ОРВИ появились в течение 14 дней после возвращения из одной из стран, где отмечено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и тех, кто имел контакт с такими лицами. К числу таких стран ведомство относит:
- все страны Евросоюза и Европы;
- США;
- Украину;
- Белоруссию;
- Китай;
- Иран;
- Южную Корею.
Кроме того, в группу максимального риска депздрав включил пациентов с пневмонией.
В группу высокого риска попали люди с симптомами ОРВИ (кашель, насморк, высокая температура) при условии, что они старше 60 лет либо страдают хроническими заболеваниями — сахарный диабет, рак, болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
К группе среднего риска, у представителей которой также есть основания для проведения теста, отнесены люди без симптомов ОРВИ, которые прибыли из неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения стран или имели контакты с заболевшими.
Наконец, к низкой группе риска столичные власти отнесли всех остальных людей с симптомами ОРВИ.
17 марта частная медицинская компания «Инвитро» сообщила, что намерена начать проведение платных тестов на COVID-19 для всех желающих в течение месяца.
По данным, которые были озвучены накануне днем, в России зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом. В десяти случаях передача вируса произошла внутри страны, а 104 являются «завозными». 56 случаев заражения выявили в Москве.