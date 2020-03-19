Пандемия коронавируса , 19 мар, 12:40
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Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж
19 марта в России зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом. В стране выявлено 147 заболевших вирусом, большинство из них в столице. Мэр Сергей Собянин ранее призвал пожилых людей не выходить из дома без необходимости, а работодателей — переводить сотрудников на удаленную работу. С 5 марта в городе ввели режим повышенной готовности. На основных прогулочных улицах в Москве стало значительно меньше людей. Как выглядит город — в фоторепортаже РБК
Красная площадь
Никольская улица
Парк «Зарядье»
ГУМ
Могила Неизвестного солдата
Манежная площадь
Новый Арбат
Тверская улица
Арбат
ВДНХ
ЦПКиО им. Горького