Вирус из Китая , 16 мар, 18:46
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Голикова сообщила о разработке в России четвертого теста на коронавирус
Татьяна Голикова
В России уже зарегистрированы три тест-системы для диагностики коронавируса и идет разработка четвертой. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
Голикова уточнила, что речь идет о двух тест-системах государственного научного центра «Вектор» и одной тест-системе Министерства здравоохранения. «Сейчас еще в работе находится одна тест-система, которая, может быть, на этой неделе будет зарегистрирована», — отметила она.
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