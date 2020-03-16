Голикова сообщила о разработке в России четвертого теста на коронавирус

Татьяна Голикова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В России уже зарегистрированы три тест-системы для диагностики коронавируса и идет разработка четвертой. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

Голикова уточнила, что речь идет о двух тест-системах государственного научного центра «Вектор» и одной тест-системе Министерства здравоохранения. «Сейчас еще в работе находится одна тест-система, которая, может быть, на этой неделе будет зарегистрирована», — отметила она.

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