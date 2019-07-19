СК завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области

Следственный комитет займется поиском чиновников, проявивших халатность во время наводнения

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности должностных лиц Иркутской области, сообщается на сайте ведомства. Доклад о ходе расследования этого дела заслушал во время визита в Братск глава СКР Александр Бастрыкин.

Бастрыкин изучил материалы ранее назначенных проверок, а также «заслушал ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате паводков на территории региона». Жертвами паводков в Иркутской области стали 25 человек, указывает СК.

«Председатель поручил максимально тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех лиц, проявивших халатность», — говорится в сообщении ведомства. Материалы проверок СК в дальнейшем будет изучать Центральный аппарат ведомства.