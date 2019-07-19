СК завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,03 +0,23 EUR Бирж. 70,65 -0,15 Brent 62,06 +0,44% USD Нал. 63,75 62,10 EUR Нал. 71,72 70,17 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1209 -0,0065 BTC/USD Бирж. 10 391,79 -219,21 IMOEX 2 700,57 -0,07% RTSI 1 350,69 +0,07% DJIA 27 290,98 +0,25% Nasdaq 8 208,89 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+41,72%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+41,72%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 12:15
Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе Политика, 21:22 Под Петербургом из-за поломки задержали электрички Общество, 21:05 Сборная России сыграет против Бельгии на стадионе «Зенит» Спорт, 21:04 В Союзмолоке назвали размер затрат компаний на маркировку продуктов Бизнес, 20:59 Жулиан Алафилипп выиграл 13-й этап велогонки «Тур де Франс» Спорт, 20:48 Путин предостерег от желания «совсем завинтить» цены на топливо Экономика, 20:41 Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов Политика, 20:40 «Ростов» осудил «Арсенал» за переговоры с перешедшим в «Спартак» Мирзовым Спорт, 20:33 Число отравившихся едой из автоматов в офисах Москвы достигло 75 человек Общество, 20:28 При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей Общество, 20:22 СК завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области Общество, 20:16 Минтруд предсказал рост числа безработных предпенсионеров в полтора раза Общество, 20:12 «Сочи» арендовал у «Зенита» полузащитника Андрея Мостового Спорт, 20:07 Патриарх Кирилл назвал разницу между святостью и гламурной пустотой Общество, 20:05
Общество ,  
0 
СК завел дело о халатности чиновников из-за паводка в Иркутской области
Следственный комитет займется поиском чиновников, проявивших халатность во время наводнения
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности должностных лиц Иркутской области, сообщается на сайте ведомства. Доклад о ходе расследования этого дела заслушал во время визита в Братск глава СКР Александр Бастрыкин.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Бастрыкин изучил материалы ранее назначенных проверок, а также «заслушал ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате паводков на территории региона». Жертвами паводков в Иркутской области стали 25 человек, указывает СК.

«Председатель поручил максимально тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех лиц, проявивших халатность», — говорится в сообщении ведомства. Материалы проверок СК в дальнейшем будет изучать Центральный аппарат ведомства.

Общество
Мутко доложил Путину о вынужденном отключении 40 сел в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня после обильных осадков. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив дома в 96 населенных пунктах. Помимо 25 погибших еще несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Более 400 человек были госпитализированы. По оценкам местных властей, сумма ущерба составляет 31 млрд руб.

После стихийного бедствия СК завел уже несколько уголовных дел — шесть дел о мародерстве, а также дело о превышении должностных полномочий в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Общество
Путин ответил Мутко фразой «ничего хорошего» о пострадавшей в наводнении

19 июля Иркутскую область также во второй раз посетил президент России. В ходе своего визита Владимир Путин отметил, что не может признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной. Президент также негативно оценил то, как распределяется гуманитарная помощь, проводятся выплаты гражданам и строится инфраструктура.

Автор: Наталья Демченко
Теги: паводок, Иркутская область, уголовное дело, Следственный комитет
Материалы по теме
Путин решил приехать в Иркутскую область в третий раз после паводка
Общество
Мутко доложил Путину о вынужденном отключении 40 сел в Иркутской области
Общество
В Иркутской области нашли нарушения при выплатах пострадавшим от паводка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter