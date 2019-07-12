СК завел дело против спасавшего дом от паводка под Иркутском чиновника

Против главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК). Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.
По данным следствия, 2 июля Худоногов, используя свое служебное положение «вопреки служебной необходимости», организовал ликвидацию последствий паводка на территории своего дома. Действия чиновника противоречили требованиям по ликвидации последствий наводнения на территории всего муниципалитета, уточнили в ведомстве.
Основанием для возбуждения дела в отношении чиновника стала информация о том, что во время паводка коммунальные службы в первую очередь устраняли его последствия в коттедже мэра.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК по региону с просьбой проверить действия Худоногова во время наводнения. С требованием о его отставке выступал также глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко.