СК завел дело против спасавшего дом от паводка под Иркутском чиновника

СК завел дело против спасавшего дом от паводка под Иркутском чиновника

Против главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК). Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, 2 июля Худоногов, используя свое служебное положение «вопреки служебной необходимости», организовал ликвидацию последствий паводка на территории своего дома. Действия чиновника противоречили требованиям по ликвидации последствий наводнения на территории всего муниципалитета, уточнили в ведомстве.

Основанием для возбуждения дела в отношении чиновника стала информация о том, что во время паводка коммунальные службы в первую очередь устраняли его последствия в коттедже мэра.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК по региону с просьбой проверить действия Худоногова во время наводнения. С требованием о его отставке выступал также глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко.