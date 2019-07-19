Путин описал Мутко ситуацию в Иркутской области словами «ничего хорошего»

Зампред правительства Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в ходе совещания доложил президенту Владимиру Путину, что некоторые пострадавшие разместились у родственников, передает «РИА Новости». Мутко сказал, что к нему подошла женщина и попросила помочь с временным размещением.
Он пересказал слова женщины: «Я пока у родственников живу, все пока хорошо, но мне бы хотелось тоже где-то (получить. — РБК) временное размещение».
«Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет», — отреагировал Путин.
Вице-премьер доложил, что 17 пунктов временного размещения, которые были открыты в школах, сейчас не работают, так как там ведется ремонт, чтобы они были готовы к началу нового учебного года. Вместе с тем власти открыли пять новых пунктов для размещения пострадавших.