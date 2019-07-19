Мутко доложил Путину о вынужденном отключении 40 сел в Иркутской области

В пятницу, 19 июля, в Иркутской области, где прошло наводнение, «пришлось обесточить практически 40 населенных пунктов», сообщил зампред правительства Виталий Мутко президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
По данным Мутко, в этих населенных пунктах проживают 22 тыс. человек. Отключить свет пришлось «в целях недопущения чрезвычайных ситуаций».
Часть объектов и домов в регионе остается без электричества из-за продолжающихся работ по откачке воды и очистке прилегающих территорий.
В целом в регионе идут восстановительные работы, «в основном восстановлена жизнедеятельность всех социальных объектов», доложил вице-премьер.