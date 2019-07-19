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Мутко доложил Путину о вынужденном отключении 40 сел в Иркутской области
На откачку воды и очистку территорий потребуется еще несколько недель, сказал вице-премьер. От наводнений пострадали более 38 тыс. человек
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В пятницу, 19 июля, в Иркутской области, где прошло наводнение, «пришлось обесточить практически 40 населенных пунктов», сообщил зампред правительства Виталий Мутко президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

По данным Мутко, в этих населенных пунктах проживают 22 тыс. человек. Отключить свет пришлось «в целях недопущения чрезвычайных ситуаций».

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Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Часть объектов и домов в регионе остается без электричества из-за продолжающихся работ по откачке воды и очистке прилегающих территорий.

В целом в регионе идут восстановительные работы, «в основном восстановлена жизнедеятельность всех социальных объектов», доложил вице-премьер.

«Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тыс. кубометров остатков разрушенных домов и строений. Эта работа продолжается, объем еще очень большой, но мы рассчитываем, что в течение ближайших 2–2,5 недель мы с этой работой справимся», — сказал он президенту.

Мутко также доложил, что пострадавшими числятся чуть более 38 тыс. человек. Из федерального бюджета Иркутской области перевели более 2,9 млрд руб., кроме того, региональные власти сформировали резервный фонд в размере 1,5 млрд руб. Деньги из него будут использоваться в случае непредвиденных обстоятельств.

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В конце июня в Иркутской области прошли проливные дожди, которые вызвали наводнение, на несколько метров поднялись воды в реках Ия, Ока, Уда и Белая. Из-за наводнения, по данным МЧС, погибли не менее 25 человек. Глава региона Сергей Левченко в начале июля оценивал ущерб от наводнения в 29 млрд руб. Путин в пятницу приехал в регион во второй раз.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Виталий Мутко, Владимир Путин, Иркутская область
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