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Путин решил приехать в Иркутскую область в третий раз после паводка

Президент Владимир Путин заявил, что работы по устранению последствий паводка в Иркутской области были проведены неудовлетворительно. Об этом сообщает «РИА Новости».

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сказал глава государства во время совещания в аэропорту Братска.

Он негативно оценил работу по информированию граждан, распределение гумпомощи, восстановление жилья и инфраструктуры. «Очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», — отметил он.

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Возмутило президента отношение властей к гуманитарной помощи, собираемой для местных жителей. «Слышали, наверное, о чем сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — обратился он к присутствующим.

Путин сообщил, что приедет в Иркутскую область в третий раз, уже в начале сентября. При этом он лично проконтролирует, как будет организован учебный процесс в школах и как ведутся работы по ликвидации последствий наводнения.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня после обильных осадков, которые привели к выходу из берегов рек. Наиболее пострадал от паводка город Тулун, где к оказанию помощи местным жителям пришлось привлечь армию. Жертвами наводнения считаются 25 человек. По оценкам местных властей, сумма ущерба составляет 31 млрд руб.

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Теги: Владимир Путин, паводок, Иркутская область
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