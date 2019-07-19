Путин решил приехать в Иркутскую область в третий раз после паводка

Путин решил приехать в Иркутскую область в третий раз после паводка

Президент Владимир Путин заявил, что работы по устранению последствий паводка в Иркутской области были проведены неудовлетворительно. Об этом сообщает «РИА Новости».

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сказал глава государства во время совещания в аэропорту Братска.

Он негативно оценил работу по информированию граждан, распределение гумпомощи, восстановление жилья и инфраструктуры. «Очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», — отметил он.

Возмутило президента отношение властей к гуманитарной помощи, собираемой для местных жителей. «Слышали, наверное, о чем сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — обратился он к присутствующим.