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Ликвидацию разрушений от паводка в Иркутской области оценили в ₽31,2 млрд

Для ликвидации последствий паводка в Иркутской области, по предварительным оценкам, понадобится 31 млрд 202 млн руб. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии, передает ТАСС.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, по его словам, обойдется в 400 млн руб., а на восстановление объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры уйдет 12 млрд 645 млн руб. По оценкам вице-премьера Виталия Мутко, на всю социальную инфраструктуру может понадобится 8,5 млрд руб.

Левченко отметил, что для оценки ущерба на пострадавших территориях созданы комиссии при администрациях муниципальных образований и из состава структурных подразделений администрации области.

Общество
Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 400 человек

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за обильных осадков. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив свыше 10 тыс. жилых домов более чем в 90 населенных пунктах.

Из-за наводнения погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, 410 госпитализировали. В регионе ввели режим ЧС. По состоянию на 6 июля МЧС сообщило о снижении уровня воды в реках. На сегодня единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области остается город Тулун.

Теги: Иркутская область, паводок
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