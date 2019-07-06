Ликвидацию разрушений от паводка в Иркутской области оценили в ₽31,2 млрд

Ликвидацию разрушений от паводка в Иркутской области оценили в ₽31,2 млрд

Для ликвидации последствий паводка в Иркутской области, по предварительным оценкам, понадобится 31 млрд 202 млн руб. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии, передает ТАСС.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, по его словам, обойдется в 400 млн руб., а на восстановление объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры уйдет 12 млрд 645 млн руб. По оценкам вице-премьера Виталия Мутко, на всю социальную инфраструктуру может понадобится 8,5 млрд руб.

Левченко отметил, что для оценки ущерба на пострадавших территориях созданы комиссии при администрациях муниципальных образований и из состава структурных подразделений администрации области.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за обильных осадков. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив свыше 10 тыс. жилых домов более чем в 90 населенных пунктах.