Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 25 человек

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 25 человек

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 25 человек, об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ранее сообщалось о 24 жертвах. Тогда же в областном МЧС отмечали, что еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня после выпадения обильных осадков. В результате были подтоплены 10,9 тыс. жилых домов и более 11 тыс. приусадебных участков в 110 населенных пунктах.

Вице-премьер Виталий Мутко поручил спасателям завершить аварийные работы в Иркутской области до 19 июля. По данным губернатора региона Сергея Левченко, для полной ликвидации последствий наводнений понадобится более 31 млрд руб.

