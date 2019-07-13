В Иркутской области нашли нарушения при выплатах пострадавшим от паводка

В Иркутской области нашли нарушения при выплатах пострадавшим от паводка

Прокуратура Иркутской области обнаружила нарушения в порядке выплат пострадавшим из-за наводнения в результате паводка в регионе. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры.

По утверждению надзорного ведомства, нарушения связаны с отсутствием четкого регламента взаимодействия межведомственных региональных и федеральных органов, ответственных за выплаты. «В результате денежные средства выплачиваются гражданам, получившим вред здоровью, с нарушением сроков», — говорится на сайте.

В нормативный правовой акт о компенсациях пострадавшим собираются внести дополнения и изменения. Прокуратура области, как отмечается в заявлении, активно участвует в его доработке.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за обильных осадков. В результате было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов и более 11 тыс. приусадебных участков в 110 населенных пунктах. По данным МЧС, погибли 25 человек. По состоянию на 9 июля еще девять числились пропавшими без вести.