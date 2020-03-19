В Казахстане у россиянина выявили коронавирус

Он прибыл в Алма-Аты из Москвы 15 марта. Россиянина госпитализировали, по данным Минздрава, он находится в удовлетворительном состоянии

Фото: Анатолий Устиненко / РИА Новости

В Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип, передает Today.kz.

По его словам, заболевший 1979 года рождения прилетел в республику из Москвы 15 марта. Сейчас он находится в стационаре на карантине, его состояние здоровья Ахметшарип оценил как удовлетворительное.

Число подтвержденных случаев заболевания в Казахстане выросло до 37. Из них 18 случаев выявили в Нур-Султане, а 19 — в Алма-Ате. Власти республики решили ввести в этих двух городах режим карантина. С 19 марта там ограничат перемещение граждан и работу общественного транспорта и приостановят работу торговых центров и непродовольственных магазинов.

16 марта в Казахстане ввели чрезвычайное положение, оно будет действовать до середины апреля. На этот период в республике запретили массовые мероприятия, усилили охрану общественного порядка и ограничили въезд в страну. С этого же дня «Аэрофлот» приостановил полеты в семь городов Казахстана: в Алма-Ату, Нур-Султан, Костанай, Караганду, Актау, Актобе, Шымкент и Атырау. Казахстан ранее на время запретил пропуск граждан через границу с Россией и Киргизией по внутренним документам.