Россиянин оказался первым носителем коронавируса в Азербайджане

Коронавирусная инфекция была диагностирована у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана. Россиянин госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Власти Азербайджана объявили о выявлении в стране первого больного коронавирусной инфекцией COVID-19. Им оказался гражданин России, прибывший в Азербайджан из Ирана.

«Он помещен в инфекционный блок специального режима», — сообщили агентству Minval.az в оперативном штабе при правительстве Азербайджана.

В штабе сообщили, что в настоящее время ведется работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной.

В пресс-службе посольства России в Азербайджане подтвердили РБК, что у россиянина, находящегося в республике, обнаружен коронавирус. По словам представителя посольства, он госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Агентство Oxu.Az отмечает, что наличие коронавируса нового типа у россиянина показала тест-система, состояние пациента оценивается как стабильное.