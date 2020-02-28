Россиянин оказался первым носителем коронавируса в Азербайджане
Власти Азербайджана объявили о выявлении в стране первого больного коронавирусной инфекцией COVID-19. Им оказался гражданин России, прибывший в Азербайджан из Ирана.
«Он помещен в инфекционный блок специального режима», — сообщили агентству Minval.az в оперативном штабе при правительстве Азербайджана.
В штабе сообщили, что в настоящее время ведется работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной.
В пресс-службе посольства России в Азербайджане подтвердили РБК, что у россиянина, находящегося в республике, обнаружен коронавирус. По словам представителя посольства, он госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Агентство Oxu.Az отмечает, что наличие коронавируса нового типа у россиянина показала тест-система, состояние пациента оценивается как стабильное.