В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека

Все заразившиеся — россияне, большая часть инфицированных обнаружена в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, поступившем в РБК.

Все заболевшие — россияне, 31 из которых находится в Москве, один — в Томской области, еще один — в Новосибирской.

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