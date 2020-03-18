Пандемия коронавируса , 18 мар, 14:36
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В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека
Все заразившиеся — россияне, большая часть инфицированных обнаружена в Москве
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, поступившем в РБК.
Все заболевшие — россияне, 31 из которых находится в Москве, один — в Томской области, еще один — в Новосибирской.
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