«Аэрофлот» приостановит рейсы еще в 13 городов

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Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список городов, в которые временно приостановят выполнение рейсов из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса. Это следует из обновленного сообщения на сайте перевозчика.

В сообщении указывается, что в дополнение к ранее отмененным компания приостановит полеты в Ригу, Белград, Любляну, Тиват и Ларнаку. Кроме того, будут отменены рейсы в семь городов Казахстана: в Алма-Ату, Костанай, Караганду, Нур-Султан, Актау, Актобе, Шымкент, Атырау.

На сайте уточняется, что ограничения продлятся до 23 апреля. Исключения составят рейсы в Ригу, Костанай и Шымкент. Рейсы в эти города приостановили до 15 и 22 апреля соответственно.

Накануне, 15 марта, «Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 16 городов. Среди них были Франкфурт, Прага, Осло, Мюнхен, Салоники, Барселона, Цюрих, Копенгаген, Кишинев, Вильнюс, Варшава, Таллин и Вена. Кроме того, компания временно прекратила полеты в города Узбекистана—в Ташкент, Бухару и Самарканд.