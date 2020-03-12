В ОАЭ коронавирус выявили у еще одного россиянина

Власти Объдиненных Арабских Эмиратов заявили об 11 новых случаях заражения коронавирусом. Среди заболевших — один россиянин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов заявило о подтверждении еще 11 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство WAM. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 85 человек.

В ведомстве уточнили, что все заразившиеся уже находились в режиме карантина в качестве подозреваемых после их въезда в ОАЭ. Тестирование на коронавирус дало положительный результат.

«Среди 11 человек, у которых был диагностирован новый коронавирус, — два итальянца, два филиппинца, один черногорец, один канадец, один немец, один пакистанец, один эмиратец, один русский и один британский гражданин», — говорится в сообщении.

Ранее 3 марта у двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус, как выяснилось позже, заболели члены команды «Газпром-Русвело», которая принимала участие в гонке «Тур ОАЭ». 9 марта Минздрав ОАЭ сообщил, что инфекция выявлена еще у одного россиянина.