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Пандемия коронавируса ,  
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Казахстан введет карантин в Нур-Султане и Алма-Ате из-за коронавируса

В двух крупнейших городах страны ограничат перемещение людей. Они будут разделены на сектора, для которых установят ежесуточные нормы потребления продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости
Город Нур-Султан (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Из-за пандемии коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алма-Ате с 19 марта будет введен режим карантина. Это решение приняла Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте республики, передает Tengrinews.

В городах будут введены ограничения на перемещения граждан. Движение общественного транспорта днем будет ограничено и полностью прекращено по ночам. Работу крупных ТЦ и непродовольственных магазинов приостановят.

Власти должны будут определить периметр каждой карантинной зоны и установить пункты въезда и выезда. Территория городов может быть разделена на сектора, в пределах которых ограничат перемещение граждан. Для населения каждого сектора определят ежесуточную потребность в продуктах питания, медикаментах и предметах первой необходимости.

В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение
Политика

Два первых случая коронавируса выявили в Казахстане 13 марта. Уже 15 марта в стране ввели чрезвычайное положение.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Казахстан
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