Казахстан запретил пересечение границы с Россией по внутренним документам

Запрет на пересечение по внутренним документам также касается границы между Казахстаном и Киригизией. МИД Казахстана уточняет, что путешествия по загранпаспортам разрешены

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Казахстан временно приостанавливает пропуск граждан через границу с Россией и Киргизией по внутренним документам из-за распространения коронавируса, сообщает МИД страны.

Внутренними документами не могут пользоваться граждане ни Казахстана, ни России, ни Киргизии. Мера принята «в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения граждан», говорится в сообщении.

Те граждане, которые сейчас находятся на территории другой страны, могут вернуться на родину по документу, по которому они въехали.

Обычный порядок пересечения границы будет восстановлен «по мере ослабления распространения коронавируса», сообщает МИД Казахстана. Ведомство уточнило, что пересекать российско-казахстанскую и казахстанско-киргизскую границы можно по заграничным паспортам.