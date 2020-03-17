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Пандемия коронавируса ,  
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Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 114. В десяти случаях передача вируса произошла внутри страны, а 104 являются «завозными»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила уже 26 регионов страны. Об этом, как передает корреспондент РБК, на совещании президента с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов», — рассказала вице-премьер.

В сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в России, поступившем в РБК, говорится, что за последние сутки в России зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом.

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Новые случаи зарегистрированы:

  • в Москве — четыре;
  • по два в Самарской, Калининградской и Тверской областях;
  • по одному в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Республике Хакасия и в Красноярском крае.

По данным за 16 марта в России было 93 зараженных, сутками ранее в списке носителей коронавируса числилось 63 человека.

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По последним данным SCMP, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 182 тыс. человек, более 7 тыс. заболевших скончались.

В связи с распространением инфекции президент Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства.

Авторы: Инна Сидоркова, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова, заражение
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