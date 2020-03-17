Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 114. В десяти случаях передача вируса произошла внутри страны, а 104 являются «завозными»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила уже 26 регионов страны. Об этом, как передает корреспондент РБК, на совещании президента с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов», — рассказала вице-премьер.

В сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в России, поступившем в РБК, говорится, что за последние сутки в России зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом.

Новые случаи зарегистрированы: