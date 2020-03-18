Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж
По данным на 18 марта, в Москве зафиксировано 56 случаев заболевания. Всего в России — 147 случаев.
Повышенные меры безопасности введены в аэропортах, рейсы на европейские направления отменены
Многие московские вузы, например МГИМО, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана и РЭУ им. Г.В.Плеханова, перешли на дистанционное обучение
Измерение температуры в здании Госдумы
17 марта Минкультуры приостановило работу федеральных театров, цирков, музеев и т.д.
Московский зоопарк также прекратил работу
Московское метро работает без ограничений
Из некоторых московских магазинов исчезли гречневая крупа, макароны и туалетная бумага. Владимир Путин призвал не покупать продукты впрок и заверил, что перебоев с ними не будет
Дезинфекция «ангара спасения» для бездомных в Москве
Выборочная проверка пассажиров столичного метро на повышенную температуру
В начале марта в Коммунарке (Новая Москва) открылась больница для прибывших в столицу с симптомами ОРВИ из стран, где зафиксированы крупные вспышки коронавирусной инфекции. Медицинский центр строился с 2017 года