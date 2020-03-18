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Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж

В Москве действует ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, введен запрет на проведение массовых мероприятий, с 23 марта закроются школы, власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. Как столица борется с вирусом — в фоторепортаже РБК
Аэропорт Шереметьево
(Фото: Сергей Пивоваров / Reuters)

По данным на 18 марта, в Москве зафиксировано 56 случаев заболевания. Всего в России — 147 случаев.

Повышенные меры безопасности введены в аэропортах, рейсы на европейские направления отменены
 

Измерение температуры ученику школы №1298
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)
С 17 марта школьники могут посещать учебные заведения по желанию родителей. С 23 марта они отправятся на каникулы, которые продлятся до 12 апреля
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
В автопарках проводится дезинфекция общественного транспорта, водителям автобусов и троллейбусов запрещено продавать билеты
Очередь на входе на территорию Российского университета транспорта (МИИТ) из-за измерения температуры тела студентов
(Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Многие московские вузы, например МГИМО, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана и РЭУ им. Г.В.Плеханова, перешли на дистанционное обучение

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Измерение температуры в здании Госдумы

Сотрудница проводит дезинфекцию поверхностей в Театре на Таганке
(Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

17 марта Минкультуры приостановило работу федеральных театров, цирков, музеев и т.д.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский зоопарк также прекратил работу

Фото: Павел Головкин / AP

Московское метро работает без ограничений

Фото: Геннадий Новик / Reuters

Из некоторых московских магазинов исчезли гречневая крупа, макароны и туалетная бумага. Владимир Путин призвал не покупать продукты впрок и заверил, что перебоев с ними не будет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Дезинфекция «ангара спасения» для бездомных в Москве
 

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Выборочная проверка пассажиров столичного метро на повышенную температуру

Фото: Андрей Любимов / РБК

В начале марта в Коммунарке (Новая Москва) открылась​ больница для прибывших в столицу с симптомами ОРВИ из стран, где зафиксированы крупные вспышки коронавирусной инфекции. Медицинский центр строился с 2017 года

Теги: мультимедиа, коронавирус, Москва
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