Для обманувших Долину мошенников запросили сроки от 6 до 9,5 лет

Фото: Прокуратура Московской области

Государственный обвинитель запросил сроки для группы мошенников, жертвой которых стала в том числе «известная эстрадная певица», сообщает прокуратура Московской области. В публикации не называется имя певицы, однако подсудимая Анжела Цырульникова фигурировала как курьер в деле народной артистки России Ларисы Долиной.

По версии обвинения, Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа были «дропами» в преступной группе, созданной с «целью хищения денежных средств и недвижимости граждан путем обмана». Подсудимые получали и обналичивали похищенное.

Неустановленные лица звонили людям, используя технологию подмены номеров, и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и госструктур. Злоумышленники убеждали жертв в «мошеннических атаках» и под предлогом защиты средств принуждали переводить деньги на подконтрольные счета или совершать сделки по отчуждению недвижимости.

По данным следствия, в случае с Долиной общий ущерб составил свыше 300 млн руб. Также прокуратура приводит другие случаи мошенничества с участием подсудимых. Жертвами стали глухонемая пенсионерка из Одинцово (у нее аналогичным образом похитили 2,7 млн руб.) и жительница Балашихи, у которой похитили 9,4 млн руб.

Последняя обратилась в правоохранительные органы после того, как у нее попытались выманить еще 4,5 млн руб. В обоих случаях деньги наличными получала Цырульникова. В итоге ее задержали с поличным прошлым летом.

Обвинение просит назначить:

Цырульниковой — 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.;

Леонтьеву — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тыс. руб.;

Каменецкому — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тыс. руб.;

Основе — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб.

«Обвинение также ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора», — говорится в публикации.

Материал дополняется.