Топор и «коктейль Молотова»: что известно о нападении на школу в Бурятии

В пятницу, 19 января, 15-летний подросток совершил нападение на педагога и учеников одной из школ Улан-Удэ, несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Что известно о произошедшем на данный момент — в обзоре РБК

Класс школы №5. Улан-Удэ (Фото: Андрей Огородник / РИА Новости)

Что произошло

Утром 19 января 15-летний подросток А. устроил нападение на учеников средней школы №5, расположенной в военном городке в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ. Нападавший бросил «коктейль Молотова» в одно из школьных помещений прямо во время урока в 7-м классе, после чего начал наносить удары топором детям, выбегавшим из класса.

В результате произошедшего пострадали семь человек, включая учительницу русского языка. Кроме этого в классе начался пожар, из-за которого из школы были эвакуированы 500 человек.

Следственный комитет опубликовал видео из школы, на котором видны пострадавшее от огня помещение, сломанная доска, разбросанные учебники и тетради школьников.

Видео: Байкал Медиа Консалтинг / ВКонтакте

Жертвы

В результате нападения пострадали семь человек. «Получается [среди госпитализированных] пять детей, шестой — это сам нападавший, седьмой — учитель», — сообщили РБК в пресс-службе министерства образования и науки Бурятии. Кроме того, в ведомстве отметили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в настоящий момент им делают операции.

По данным «РИА Новости», одна девочка находится в очень тяжелом состоянии: она получила черепно-мозговую травму. Еще одной девочке ампутировали два пальца, остальные пострадавшие получили рубленые и колотые раны. Сильно пострадала учительница, 41-летняя Ирина Раменская: она получила открытую черепно-мозговую травму и в данный момент находится в реанимации.

«Операцию делали всем, там глубокие раны, ушивали. Состояние у четверых детей стабилизировалось, всем раны зашиты. Мы довели этих четверых до состояния отсутствия угрозы жизни», — рассказал РБК министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов сказал агентству «Интерфакс», что 17 человек получили помощь психологов управления образования и Центра медицины катастроф.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила направить в Бурятию специалистов Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и РНХИ им. А.Л.Поленова для оказания содействия местным врачам в лечении пострадавших.

Что известно о нападавшем

Изначально сообщалось, что нападение устроили три человека в масках, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, после чего стали наносить ножевые ранения тем, кто выбегал из класса.

Позднее в Следственном комитете уточнили, что нападавший действовал в одиночку. Он был задержан на месте, им оказался ученик девятого класса той же школы.

Телеканал «360» опубликовал кадры задержания нападавшего. На записи, сделанной, вероятно, мобильным телефоном, видно, как полицейские связывают руки лежащему на снегу подростку.

Видео: 360TV / Vkontakte

Известно, что в ходе задержания нападавший попытался совершить самоубийство. В настоящее время он госпитализирован. «Тоже ему делали операцию, сам себя поранил», — рассказал РБК Самбуев. По некоторым данным, подросток также получил травму ноги, выпрыгивая из окна.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах отметил, что напавший на школу подросток не состоял на учете в полиции и рос в благополучной семье.

Причины нападения

Официальных комментариев о причинах, побудивших подростка совершить нападение на школу, пока не поступало. Однако полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил ТАСС, что, по предварительной информации, он состоял в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими на школы в других регионах.

«Самое главное — мотив. Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети. Сейчас устанавливается взаимосвязь со случаем в Перми», — сказал полпред, отметив, что «ребята планировали акцию».

Кроме этого Меняйло сравнил случаи нападения в школах в Перми и Улан-Удэ с суицидальной игрой «Синий кит», распространяемой через так называемые группы смерти в социальных сетях. В марте 2017 года детский омбудсмен Анна Кузнецова связала активность подобных групп с резким ростом числа детских самоубийств, а в июле Госдума ужесточила закон за склонение детей к суицидам.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил ТАСС, что блокировка групп в социальных сетях, пропагандирующих насилие с применением холодного оружия в школах, начнется уже в пятницу.

«Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, поскольку в своей деятельности они сразу же подпадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, потому что они пропагандируют массовое антисоциальное поведение, по сути дела, провоцируют школьников на самоубийство. Таким образом, по аналогии с «Синим китом» они вне всякого сомнения будут заблокированы», — сказал Волин, подчеркнув, что блокировка будет осуществляться совместными усилиями Минкомсвязи, Роскомнадзора и администрации социальных сетей.

Случай в Перми

За четыре дня до инцидента в Бурятии похожий случай произошел в пермской школе №127: двое девятиклассников, вооружившись ножами, напали на учеников 4-го класса, после чего попытались убить друг друга.

В результате происшествия в Перми пострадали 15 человек: 14 школьников (с учетом нападавших) и преподаватель. При этом учительница труда Наталья Шагулина, один из нападавших и десятилетний мальчик получили тяжелые ранения и попали в реанимацию. Еще восемь школьников оказались в краевой детской больнице в состоянии средней тяжести.

По словам уполномоченной по правам ребенка​ в Пермском крае Светланы Денисовой, учительница получила 17 ранений.

Оба напавших на пермскую школу подростка были задержаны. Суд арестовал их на два месяца — пока оба находятся в больнице, однако будут переведены в СИЗО, как только разрешат врачи.