Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали

Оба они арестованы на два месяца. По словам представителя прокуратуры, подростки находятся в больнице, они будут переведены в СИЗО, как только разрешение на это дадут врачи. Выездное заседание суда проходило в больнице

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Суд избрал арест в качестве меры пресечения для двух подростков, подозреваемых в нападении с ножами в пермской школе, где пострадали в общей сложности 15 человек, сообщает «РИА Новости».

«По решению суда оба подростка — участника драки арестованы. Пока они останутся в больнице. Когда медики решат, что их состояние стабилизировалось, тогда подростков доставят в СИЗО. Арест наложен на два месяца», — сказал агентству представитель прокуратуры.

Выездное заседание суда проходило в больнице №4 Перми, где оба участника нападения находятся на лечении, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Нападение произошло утром 15 января в школе №127 в Перми, его устроили двое подростков, один из которых учится в этой школе, а другой — учился в ней раньше. Они ворвались в кабинет труда и начали наносить удары 47-летней учительнице и ученикам четвертого «Б» класса. Нападение организовали ученик 11-го класса этой школы и ее бывший ученик, 16-летний Л., который учится в колледже. После нападения на класс они спустились в вестибюль и попытались убить друг друга. «По данным следствия, подростки хотели привлечь внимание общества и намеревались таким образом покончить жизнь самоубийством после поножовщины», — рассказал РБК собеседник, знакомый с материалами расследования.



В результате ранения различной тяжести получили 14 учеников и преподаватель. По словам уполномоченной по правам ребенка​ в Пермском крае Светланы Денисовой, учительница получила 17 ранений и находится в очень тяжелом состоянии.

«Учитель четвертого «Б» класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: «Как дети?» — написала омбудсмен.

В краевую детскую клиническую больницу поместили девять раненых школьников, они находятся в состоянии средней тяжести. Один ребенок с резаной травмой глаза — в реанимации в тяжелом состоянии с положительной динамикой, угрозы жизни нет, его пообещали перевести на обследование в институт в Москве.

По словам министра образования Ольги Васильевой, инцидент в пермской школе взял на контроль премьер-министр Дмитрий Медведев.