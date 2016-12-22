Спасавшая детей в пермской школе учительница получила 17 ножевых ранений

Уполномоченная по правам ребенка​ в Пермском крае Светлана Денисова сообщила на своей странице в Facebook о том, что учительница пермской школы №127, где подростки устроили поножовщину, получила 17 ранений.

«Учитель 4 «Б» класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: «Как дети?» — написала омбудсмен.

По словам Денисовой, состояние учительницы остается очень тяжелым. «Пожелаем все вместе ей выздоровления», — добавила она.

Утром 15 января в школе №127 в Перми двое подростков устроили нападение с ножами. Один из них является действующим учеником этой школы, другой — бывшим. В результате инцидента пострадали 15 человек, среди них 14 детей и учительница.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Во время допроса устроившие нападение подростки признали факт нападения на учительницу и четвероклассников, но мотивы не уточнили.

Премьер-министр Дмитрий Медведев взял на контроль расследование инцидента в пермской школе.